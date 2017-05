Horóscopo para el Día de las Madres

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Tauro Querer llevar la razón en todo siempre te está separando de tus seres queridos, no soportan esa actitud que tienes, les cansa tener una conversación contigo. Horóscopo de Trabajo Si quieres mejorar en este empleo, lo que debes hacer es demostrar lo mucho que vales para el puesto. Ponte en serio con tus tareas y ve a por los mejores resultados. Horóscopo de Amor Ahora que eres tan feliz con tu pareja, echas la vista atrás y recuerdas esos momentos en los que creías que nunca encontrarías a alguien así. Te alegras de estar donde estás. Géminis Últimamente te encuentras desmotivado, no encuentras ninguna razón para seguir esforzándote y así es imposible que puedas llegar a cumplir tus sueños en algún momento. Tienes que encontrar esa motivación. Horóscopo de Trabajo Si tu trabajo actual no te satisface, ha llegado el momento de cambiarlo por otro. No te pongas excusas a ti mismo, empieza a moverte y surgirá alguna oportunidad para ti. Horóscopo de Amor Estás en un momento de tu vida en el que te encuentras mejor solo, te has cansado de hacer daño a los demás por tu miedo al compromiso. Leo No puedes pretender que los excesos que cometes durante el fin de semana no afecten a tu cuerpo. Si quieres que tus esfuerzos sigan teniendo resultados, contrólate. Horóscopo de Trabajo Hoy no te encontrarás a gusto entre tus compañeros de trabajo, no es culpa de ellos, eres tú el que se siente desubicado. Encuentra tu sitio. Horóscopo de Amor Aunque ahora creas que acabar con tu relación es lo peor que te podía pasar, con el tiempo te darás cuenta de que es lo mejor que podías hacer. Virgo Te gustaría tener a tus amigos a tu lado en momentos como estos, pero sabes que no están disponibles para ti. No desesperes, sabes que no lo hacen a propósito. Horóscopo de Trabajo Volver a la rutina te costará muchísimo hoy, todo lo que ocurra en tu puesto de trabajo te parecerá fatal. Estarás deseando que vuelva a ser fin de semana. Horóscopo de Amor Hoy no vas a poder recordar a esa persona que te hizo tanto daño y odiarás a tu subconsciente por ello. Date un poco más de tiempo, le olvidarás. Libra Te vas a dar cuenta de lo importante que es la organización en tu vida, cuando te pones unas metas y te propones cumplirlas en determinado momento avanzas más rápidamente. Horóscopo de Trabajo Hoy vuelves a la rutina y te costará mucho adaptarte, no vas a ser nada productivo, pero no te agobies, todo eso cambiará en unos pocos días, date tiempo. Horóscopo de Amor Has tenido muy abandonada a tu pareja últimamente y así es imposible que las cosas puedan ir bien entre vosotros. Intenta dedicarle algo de tiempo estos días. Escorpión Después de un tiempo de desánimo y frustraciones, comienzas una época en la que vas a darle menos importancia a las cosas, te encontrarás más animado y contento cada día. Horóscopo de Trabajo No te desesperes si ves que esos asuntos laborales que ya deberías estar resueltos no lo están, dales un poco más de tiempo, lo necesitan. Horóscopo de Amor Hoy controla tus emociones cuando estés con tu pareja, a veces esas reacciones que tienes pueden llegar a asustarle y a agobiarle, te vuelves difícil de soportar y lo sabes. Sagitario Hoy vas a despertar con el ánimo por los suelos, no serás capaz de ver todo lo positivo que hay en tu vida. Date cuenta de que es mucho. Horóscopo de Trabajo Has escogido un mal día para probar tus habilidades, hoy tendrás un día muy estresante que te impedirá conocer tus verdaderos límites. Intenta probar otro día. Horóscopo de Amor Hoy vas a sacar tu lado más creativo con tu pareja, quieres demostrarle de forma diferente todo lo que significa para ti. Vas a dejarle con la boca abierta. Capricornio Esa persona nueva que ha entrado en tu vida no tiene buenas intenciones y lo sabes, por eso no vas a confiar en él o ella, no quieres arriesgarte. Horóscopo de Trabajo Últimamente has dejado a un lado tu orgullo en el trabajo y ahora te van las cosas mejor con tus compañeros. Sientes que estás integrándote mejor entre ellos. Horóscopo de Amor No puedes ser feliz de ningún modo con tu pareja y es que ambos habéis cambiado tanto que ya no queda nada de las personas que un día se enamoraron. Acuario Te estás guardando demasiado y sabes que en algún momento acabarás explotando. Lo mejor es que vayas liberando todo lo que tienes que decir poco a poco. Horóscopo de Trabajo Haces cuanto puedes para ayudar a tus compañeros de trabajo y es que esto dice mucho de ti. No siempre esperas nada a cambio, sólo haces lo que crees correcto. Horóscopo de Amor Estás convencido de que esa persona y tú tenéis futuro juntos, así que deja de ser tan tímido y confiésale lo que sientes antes de que sea tarde. Piscis Después de mucho tiempo guardando rencor hacia esa persona que te hizo daño, te has dado cuenta de toda la energía que has desperdiciado. No volverás a hacerlo. Horóscopo de Trabajo Estás muy contento en tu nuevo lugar de trabajo, tienes la sensación de que has encontrado tu profesión ideal. Puede que no sea lo que esperabas, pero te hace feliz. Horóscopo de Amor Tienes que reconocer que esa persona ha conseguido conquistarte, sabe darte lo que necesitas en cada momento, ya no imaginas tu vida sin él o ella. Aries Hoy te vas a disculpar con una persona con la que discutiste hace uno días, te sentirás mucho mejor cuando te quites ese peso de encima. Horóscopo de Trabajo Pase lo que pase en tu puesto de trabajo, debes estar orgulloso porque has dado lo mejor de ti. No te arrepientas de haber sido tú mismo. Horóscopo de Amor No puedes creer que tu relación haya terminado, siempre pensaste que estarías con esa persona para siempre. A veces el amor simplemente se acaba y no hay culpables.