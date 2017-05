GRINGA, GRINGA: Durmiendo con el enemigo

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-17-MAY-2017/ “No la chiflen que es cantada” como dice el dicho, que aplica a los disfuncionarios que se hicieron ciegos, cuando, los supuestos concesionarios del basurero municipal derribaron pinos y ampliaron sus terruños, y por si fuera poco incumplen la norma sanitaria y el control de medio ambiente.

¡Oooh! En Uruapan no hay director de medio ambiente, presumen que les importa mucho el cuidado del bosque, del agua, del ambiente ¿Y? sin responsable, Trino Vilchis Salió luego que lo pusieron a disposición, ja ja ja y ¿¿por qué Genaro De Haro? ¿Sigue en su lugar? Su por inexperiencia se agringa cada rato,

Moraleja: el que no se defiende se deja” Vilchis no se defendió por el contrario decidió retirarse de la cloaca que hay en la presidencia, por saber hacer las cosas se fue, literal pendejeó a un secretario que le amuina…

Y como la “La que no es puta y no disfruta” Marianito sigue haciendo de las suyas, sencillamente da indicaciones de parte y a nombre del presidente, pero, “¡la manga!” al final termina pidiendo favores personales a los secretarios, aja escondidillo del jefe.

Y pos amadrinado por Marínela Peluches quiere hacer de las suyas, desde bloquear facturaciones a proveedores, utilizar vehículos oficiales para trasladar despensas, filtrar información confidencial y hasta se podría sospechar recursos gestionados por el presi, para que alguien pida moche… solo el 30 por ciento, nada más…

De parido, cerrar negocios auspiciado en el poder, en fin, no la rechifle que es cantada, falta menos y el Tenebroso, no será eterno en el gobierno, no le ha quedado claro que el poder es para hacer amigos a los enemigos, no al contrario y llorándole a la madrina nada resuelve… los temas de La Cedrera y de los 14 millones del Fortaseg, no están resueltos…

La gente rumora, como dice la canción, que alguien del pueblo estrenará cargo, Luis Manuel Magaña Magaña, será el nuevo director del departamento jurídico, bueno también se creó una dirección conciliatoria, parece que hay va…

El reglamento de mediación y conciliación, es un refrito mal hecho de otro reglamento, hasta términos tuvieron que cambiar, pero los regiburros hacen observaciones d forma, hasta para eso son torpes, cómo aprueban un documento copy-paste, en fin el caso es decir que hacen aunque se hacen… burrrooos.

Medio ambiente, jurídico, instancia de la mujer, desarrollo rural, planeación ¿ en cuántas direcciones más hay encargados? As casi dos años de gobierno no se ha concretado un equipo, por el contrario, los que estaban se fueron y no muy contentos, tons ¿cómo? La reelección.

El equipo manriquista se ha visto ofendido, porque los que le entran bajan sido relejados, lamentablemente no entienden el meollo del asunto, se trata de personas que quisieron hacer las cosas bien, pero simple y llanamente se declaran perdedores.

Salieron del gobierno Pepe Mora, Christian Salazar, Trino Vilchis, Zenayda Calderas, Andrea Patiño, Ma.Marcela Campos, en fin, el equipo inicial se disolvió, aún quedan algunos, pero dispersos, la Tenebra sola no le ayuda a Vicko Manrico, eso sede apasionarse tanto con una persona no es de dios, las pasiones pierden…

La política está cada dia más caliente, como el ambiente que por errores, literal, las las quemas controladas se han convertido en incendios incontrolables, a ver si reponden las denuncias presentados aquellos funcionarios que por ignorantes han provocado incendios, salieron pirómanos agringados.

Es urgente que Vicko Manrico hable con los responsables de los guarda bosques directamente, sin intermediarios, ese Genaro De Haro, torpe… haberle quitado guardias a las brigadas del SUTEM, no fue un acierto, sería bueno que el pueblo fuera quien presentará las denuncias, para ver de cual cuero salen más correas y que los políticos entiendan que su tiempo acabo.

Uruapan es el primer municipio que paga guaruras a regiburros y a los secretarios de obras, al secretario particular y a la secretaria administrativa Vicko es unico. ¿cuánto cuesta tanto guarura?

¿Cómo se habrían visto Agus Aguilar con su guarura, Gaby o Yuliana Gómez? nos pos no del tamaño de la cola es el guarura... así han detraer la cola....!!!

El primer presidente en Uruapan que trae camioneta blindada (blindaje nivel cinco, que aguanta un chingo ¿cañonazos de 500 mil pesos?).¡haaarto ahorro!... adquirida en subasta ¿o no? un chingo de dinero. Y será el primeo en reelegirse.

Desde que se inventaron los pretextos,acabaron los pendejos, un día no muy lejano al secretario particular se le agotarán los pretextos y las excusas para ocultar sus intenciones de mal trabajador con habilidad argumentativa, es decir convence a los pendejos.

Se suma a las secretarías acéfalas el DIF municipal, que atiende el cuñado de Vicko Manrico en ausencia de Fiorella Doddoli que tras su reciente matrimonio pero y los regiburRos ¿porqué no rebuznan? ¡solo cuando les afecta el bolsillo!

Si el pueblo sigue en constante confort, al ver incendios, robos, inseguridad, seguramente la situación continuará, porque pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA… HASTA LA PRÓXIMA.

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA…