GRINGA, GRINGA: Día del Trata-Miento

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-03-MAY-2017/ ¡El que se apendeja se chinga! El acto venido a menos, para festejar el día de la libertad de extorsión, es una oportunidad para demostrar intelecto, no para desnudar carencias, de todo tipo, tampoco es la instancia de cobros mucho menos el recinto de San Pedro, para pedir milagros.Si bien es cierto después del acto, donde critican al gobierno, sigue la comida que ofrece el gobierno, rifas y comida, venga la vida, todos con caretas de felicidad y conformismo.El 7 de junio se firmó un convenio entre gobierno del Estado y la Universidad michoacana y solo un uruapense fue al “Diplomado de actualización para la titulación”. Muchos quieren en título el título aunque carecen de secundaria, así pos nomas no.Sin embargo, atrás del templete la gran queja es sobre el director de des comunicación, que no es parejo con todos, incapaz hasta de enviar la agenda a todos los medios, solo a los que desea o a los que el preciso le autoriza, bueno ineficaz, el señorito.Apenas se puede creer tanta incapacidad, pero bueno no tiene la culpa el indio, si no el que le hace compadre, Vicko Manrico se comprometió a hacer ajustes en esa dirección y pos nada, será que le gusta cómo se manejen más de dos decenas de personas para hacer 5 boletines, cada día, y para pelearse en redes sociales, que antes de ayudarle al preciso, le buscan problemas, ¡no me ayudes compadre! Bien dice el dicho, “más vale un enemigo tonto que un amigo pendejo” porque de agringados está llena la dirección, ya parece el asilo de desempleados, porque lo que antes hacían 5 personas hoy lo hacen, mal, más de 20, ¡no pos si hay austeridad!Hay necesidad no queda duda, caray ¿será por eso? Que una ex presidenta anda pidiendo moches del 30 por ciento, por adjudicar obras de infraestructura social, así como lo está leyendo usted…¡pide mocheees! La avaricia existe. Pero así esta quietecita… No son mentiras lo anterior dicho, lo bueno para los políticos es que ya existen sanciones para los medios de comunicación que miente, hay derecho de réplica en medios de comunicación, que se agarren aquellos que, publicando otra nota, sin precisar que es para aclarar, tratan de tapar el sol con un dedo…No cabe duda que el pleito siempre es por la taquilla, no es que a la clase política le interese el pueblo, ay tan ahora regalando juguetes, corrientes, por su puesto, pero para sacar la foto y promocionarse con los niños como buenos samaritanos, no dicen que tienen una partida económica para apoyar esas causas, solo reparten la mitad o menos. En fin la lucha por el poder es impresionante, les falta ir a tiznarse para decir que apagan fuegos, hasta ahora no se ha visto llegar los de PriMor, Ramoncito o a los azules Checo, llevando agua o víveres a al basurero.En fin, debe hacerse una investigación seria y profunda sobre el tema el basurero porque don Humberto debe revisar el tema, porque no debe suceder. No es excusa culpar a los pirómanos de los incendios forestales, Uruapan en el humo para después estar entre huertas de aguacate y asentamientos auspiciados por políticos sin escrúpulos que utilizan al que menos tiene para robar terreno, y no hablo del diputado Al… anizzz, ese es otro tema.En fin es urgente que la sociedad se una, pero para impedir abusos no solo en la aplicación del erario, si no en la defensa real del medio ambiente, pero no en organizaciones manejadas por políticos, que en el momento que son gobierno se convierten en seres sin escrúpulos, pero dejan de ser y ay tan lamentándose no haber robado, no hablo de los 2005-2007, esos no se quejan, pero posss, GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA. Fe de ratas.- este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera ficción.