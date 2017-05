CAPASU instaló nuevo motor de bombeo para la dotación de agua en la colonia Rubén Jaramillo.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Es un equipo de mayor potencia, por lo que se garantizará un buen abasto de agua para esa colonia.URUAPAN, MICH./ VIE-05-MAY-2017/ La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU), instaló un nuevo motor para el bombeo de agua a la colonia Rubén Jaramillo, un motor de 150 HP de potencia que mejorará el abasto a esa zona informó Carlos Pérez Ángeles, Director de Operaciones del organismo. Señaló que el motor anterior tenía ya 25 años de operación, razón por la cual se optó por realizar esta importante inversión que beneficiará a cientos de usuarios, que carecían de un efectivo servicio por las últimas fallas del equipo anterior, además de la temporada de estiaje que siempre se disminuye la cantidad del líquido de manera general en todos los manantiales del municipio.Explicó que el motor anterior era de 100 HP y ya no operaba al 100 por ciento de su capacidad derivado de varias reparaciones y además se calentaba de manera constante por ello la Dirección General decidió la adquisición e instalación del nuevo motor, acción que se realizó en un breve periodo de tiempo. Pérez Ángeles, explicó que este nuevo motor tiene un peso de media tonelada y se trasladó de manera manual al sistema de bombeo “El Pescadito” que se encuentra dentro del Parque Nacional, maniobras que duraron más de 14 horas continuas, entre el proceso de traslado, ya que no hay acceso en vehículo, además de la instalación electromecánica que concluyó hasta las 3 de la mañana de este viernes. Finalmente informó a los colonos que el servicio llegará con mayor presión, por lo que no habrá problemas en el suministro, mismo que se normalizará en un lapso de 12 horas y el agua llegará de manera normal la colonia, continuando con el programa de abastecimiento como se venía desarrollando en los horarios ya conocidos por los vecinos.