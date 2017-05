Arranca Secretaría de Servicios Públicos Municipales operativos para retirar ambulantes en el Centro de Morelia

Los comerciantes son invitados a retirarse de los lugares prohibidos. BOLETÍN 778/ MORELIA, MICH./ JUE-11-MAY-2017/ Con la finalidad de erradicar el comercio informal en el Primer Cuadro de la Ciudad, concretamente en la zona de Capuchinas, Andrés del Río, Vasco de Quiroga y Valladolid, se realizó un operativo coordinado entre la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Mercados, y la Policía de Morelia.Estas acciones consisten en el retiro de vendedores ambulantes sin tolerancia ubicados en el Primer Cuadro de la Ciudad, donde se lograron 15 resguardos, entre ellos frituras, garbanzos y aguas de sabor. En el operativo, reveló el Secretario de Servicios Públicos, José Luis Gil Vázquez, se otorgaron previamente 46 tolerancias en el marco de los festejos del 10 de mayo, no obstante, adelantó que quienes no cuenten con el permiso, serán invitados a retirarse o de lo contrario se recogerá la mercancía y se harán acreedores a la multa correspondiente.El titular de Servicios Públicos Municipales recordó que el objetivo es mantener el orden en calles del Centro de Morelia, para que la ciudad mantenga el nombramiento de Patrimonio Cultural que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Destacó que este programa de reordenamiento comercial de informales en el Centro Histórico se mantendrá y será encabezado por personal de Vía Pública de la Secretaría de Servicios Públicos en conjunto con la Policía de Morelia, que tendrán como tarea impedir la instalación de vendedores ambulantes que no tengan la autorización del Gobierno Municipal.José Luis Gil dijo que los inspectores de la dependencia a su cargo, se encargarán de hacer recorridos en el Primer Cuadro de la Ciudad, con la finalidad de verificar que los comerciantes informales que ocupan los espacios sean los que se encuentran registrados con su tolerancia, de tal forma que aquellos que sean encontrados vendiendo sus productos y no tengan tolerancia, serán retirados de la vía pública y después los invitarán a ocupar un espacio en alguno de los mercados municipales o tianguis, donde se les asignará un espacio para que dispongan de ellos, de manera inmediata.