Alfonso Martínez reconoce a comerciantes del Mercado de Abastos por su impulso a la economía local

Ante el Alcalde, integrantes de la Mesa Directiva del Mercado de Abastos rindieron protesta.

BOLETÍN 783/ MORELIA, MICH./ JUE-11-MAY-2017/ Con el propósito de robustecer el trabajo a favor del comercio ordenado y establecer canales de comunicación, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar acudió a la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Mesa Directiva del Mercado de Abastos. En este acto en el que estuvo acompañado por el Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Gómez Arrieta; el Secretario de Servicios Públicos Municipales, José Luis Gil Vázquez; el Comisario de la Policía de Morelia, Felipe González Carmona; la Regidora, Alma Rosa Bahena Villalobos; el Director de Residuos Sólidos, Paulino Velázquez Martínez el Jefe de la Comuna moreliana destacó que los oferentes son ejemplo del esfuerzo y trabajo constante.Expresó y reconoció a los comerciantes del Mercado de Abastos como aliados del desarrollo de la economía del municipio y como generadores de fuentes de empleo, al mover y promover el comercio local. Martínez Alcázar refirió que como autoridades municipales corresponde atender sus necesidades, por lo que afirmó que como se hizo con la anterior mesa directiva, se establecerán los lazos de trabajo para brindar soluciones a las solicitudes presentadas.Recordó que una de las principales labores de los titulares de la organización de oferentes será el mejorar las condiciones, orden y ámbito de trabajo de esta zona comercial la cual estará encabezada ahora por Ricardo Guzmán. Aseguró que desde el Gobierno Municipal se mantendrá la coordinación de labores con este y otros sectores de la población, para mejorar la calidad de vida de la población.Asimismo, el Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Gómez, afirmó que con el actual Ayuntamiento de Morelia se ha conseguido un trabajo en conjunto en materia de movilidad, vialidad y seguridad en beneficio de los comerciantes y asistentes del Mercado de Abastos. Posterior a la toma de protesta autoridades municipales y estatales entregaron reconocimientos por el trabajo desempeñando por los oferentes de esta zona comercial. En este acto estuvieron presentes integrantes salientes de la mesa directiva como el ex presidente de esta organización, Salvador Miranda; el ex secretario Gerardo Martínez y el ex vocal, Salvador Guzmán.