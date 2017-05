Alfonso Martínez festeja a las madres que laboran en el Gobierno Municipal

Reconoce su importancia como pilares de un núcleo familiar estable.

BOLETÍN 776/ MORELIA, MICH./ MIE-10-MAY-2017/ Tras reconocer a la figura materna como pilar indispensable en la construcción de un seno familiar estable, el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, celebró en su Día a las trabajadoras municipales que son madres de familia y a quienes externó su admiración por representar con fortaleza tan importante papel para el crecimiento de la sociedad. Acompañado por su esposa y Presidenta Honoraria del DIF de Morelia, Paola Delgadillo de Martínez; Melissa Vázquez Pérez, Encargada de Despacho del DIF Morelia; Ernesto Santamaría Reyes, Secretario General del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia (SIDEMM) y Yankel Benítez Silva, Secretario de Administración Municipal, Alfonso Martínez destacó durante el desayuno ofrecido a las festejadas, que la creación de un núcleo familiar estable es el resultado en muchos casos de la presencia de una madre.“Hay muchas familias que no tienen padre y salen adelante, pero es muy difícil cuando en una familia no hay una mamá, ese espacio sólo lo tienen ustedes y el reconocimiento, amor y cariño a la madre se da a lo largo de todo el año”, subrayó el Alcalde capitalino. Alfonso Martínez agregó que la fortaleza y el cariño que suelen emplear las madres en la educación de sus hijos, termina siendo indispensable para la formación y el impulso de buenos seres humanos.Por su parte, la Presidenta Honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo de Martínez reconoció a todas aquellas mujeres que con fortaleza sostienen económicamente su hogar sin el apoyo de ninguna figura masculina, y agregó que el Sistema DIF continuará brindándoles a estas su incondicional apoyo, que redunde en su desarrollo humano y empoderamiento económico. Para concluir el reconocimiento a las madres que colaboran en la Administración municipal, el Secretario de Administración, Yankel Benítez Silva, se sumó al reconocimiento de la gran labor de las presentes, no solo en su papel materno, sino también como servidoras de la ciudadanía, a la que día a día se intenta brindar el mejor servicio posible.