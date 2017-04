Sobre la detención de Javier Duarte

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

CIUDAD DE MÉXICO/ DOM-15.ABR-2017/ El Partido Revolucionario Institucional expresa su reconocimiento y respaldo al trabajo realizado por la Procuraduría General de la República, quien en coordinación con diversas autoridades del Estado mexicano y de la República de Guatemala, lograron la detención del ex priista y ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. El PRI exige que se realicen todas las indagatorias correspondientes y respetando el debido proceso, se sancione ejemplarmente al ex gobernador de Veracruz, así como a quienes se compruebe que hayan formado parte de su red delictiva. Por otra parte, exigimos de las autoridades federales correspondientes que se recupere el dinero y los bienes producto de actividades ilícitas, y se reintegren en su totalidad al pueblo de Veracruz. Reconocemos las acciones que en este sentido ha llevado a cabo la Procuraduría General de la República y exhortamos que continúe decididamente logrando el resarcimiento del daño económico al pueblo y al erario. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue suspendido del PRI el 26 de septiembre de 2016 y a solicitud de la dirigencia nacional de este instituto político, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria lo expulsó del PRI el 25 de octubre de 2016. El PRI refrenda su compromiso con el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, y reafirma el combate frontal a la corrupción y la impunidad. Las acciones del Gobierno de la República y del presidente Enrique Peña Nieto, acreditan que México está cambiando.