Sistema estatal anticorrupción, garantizará combate a corrupción e impunidad: Yarabí Ávila

Implementar el sistema anticorrupción en el Estado de Michoacán, requiere una reingeniería de diversas dependencias, generación, corrección de leyes y reglamentos, entre ellas a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), para garantizar que ningún servidor público que incurrió en alguna irregularidad quede en la impunidad, afirmó la presidente de la Comisión de la Inspectora de la ASM; Yarabí Ávila González. La también integrante Mesa Plural de Trabajo para el seguimiento al Sistema Estatal Anticorrupción, revisará y analizará la iniciativa del Proyecto de Decreto de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán en el Congreso del Estado, enfatizó que continúa el trabajo junto con los integrantes de esta mesa, y con el diputado presidente de esta mesa, Mario Armando Mendoza Guzmán, para tener listo antes de julio de este año, el esquema que atacará de raíz los actos de corrupción. Agregó que la corrupción no solo implica el pago de una dádiva, sino omisiones y tolerancia ante prácticas indebidas por los servidores públicos, situación que no debe seguir siendo permitida en ningún nivel de gobierno o instancia gubernamental, así como tampoco en la sociedad. En este contexto, la diputada del PRI por el Distrito 10 de Morelia Noroeste celebró la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sin embargo admitió se requiere hacer un trabajo de fondo no solo en esa parte del país, sino en Michoacán. “Las cuotas pendientes de transparencia y rendición de cuentas desde administraciones pasadas, exigen de parte de los órganos fiscalizadores profesionalismo y ética para hacer valer el Estado de Derecho en aquellos casos donde se presumen irregularidades en el caso de la entidad y ser sancionados”, aseveró la legisladora tricolor. Yarabí Ávila González expresó que la detención de este personaje es el parteaguas para que en otros estados, incluyendo el nuestro se efectúe una labor de efectiva fiscalización de cuentas, pero también de una efectiva acción de la justicia contra quienes incurrieron en alguna ilegalidad, no se puede, dijo, tolerar impunidad y corrupción, que han sumido al estado en su más profunda crisis financiera. La diputada del PRI aprovechó para hacer un llamado a sus homólogos, asumir la responsabilidad con los michoacanos y michoacanas, para trabajar en mejorar la situación de la ASM; responsable de revisar los procesos de los resultados de la gestión financiera, de comprobación conforme a las disposiciones normativas aplicables y vigilar la responsable en la aplicación de los recursos financieros, por parte de los Poderes del Estado y los entes públicos.