Seguridad Pública ha reclutado 164 aspirantes a la Policía Michoacán, división Uruapan

Para dar continuidad a la convocatoria que integra la Policía Michoacán, división Uruapan, al momento se encuentran reclutados 164 hombres y mujeres, de los cuales 112 ya se están becados y 52 aún están otro procesos laborales o en su defecto están siendo aprobados para ser aspirantes.Los 112 becados ya se encuentran realizando diferentes labores preventivas a pie tierra, principalmente en el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos; es por eso, que el edil, Víctor Manuel Manríquez González, tiene como prioridad reestablecer el orden público y generar garantías en materia de seguridad, en especial durante esta fecha vacacional tan importante para el municipio.Por su lado, el enlace de Seguridad Pública Municipal, Juan Martín Vega Villalobos, mencionó que 79 hombres y mujeres ya presentaron su examen de acreditación, control y confianza y esperarán resultados en los próximos días. El resto de los becados están en la espera de que se programe una fecha para que acudan a su respectivo examen. Hay módulos de atención en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal, Unidad Deportiva, Soriana, Portal Santos Degollado, Mercado de San Francisco y Tránsito Municipal.Para aquella persona que desee integrarse, se requiere: acta de nacimiento, INE, CURP, comprobante de domicilio, Cartilla del Servicio Militar, oficio de baja voluntaria si pertenecieron a otra corporación, carta de recomendación laboral, curriculum vitae, carta de exposición de motivos por el cual desea ingresar, constancia laboral del último empleo, dos cartas de recomendación (no familiares), dos referencias vecinales (no familiares) y reporte de buró de crédito. Posteriormente tendrá que realizar una entrevista en el área de recursos humanos de Seguridad Pública, serán evaluados de manera médica y psicométrica, SIN COSTO. Al cumplir con esta primera etapa, serán acreedores a una beca mensual de $5,000.00 pesos mensuales durante el proceso de selección. Después se fijará una fecha para aplicación del examen de Control y Confianza y al tener los resultados finales que se darán en un aproximado de 15 a 22 días, su beca aumentará $6,500.00 pesos mensuales. (Quien no apruebe esta etapa, tendrá que abstenerse y volver a participar en un lapso de 3 años posteriores). Se les fijará una fecha para el Curso de Formación Inicial en la ciudad de Morelia, acudirán para cumplir con lo establecido. Una vez que acrediten su capacitación, se llevará un acto de graduación y finalmente podrán formar parte de la Policía Municipal, contando con las prestaciones de ley: ISSSTE, aguinaldo, tarjeta de despensa, vacaciones, seguro de vida y un sueldo mensual de $11, 800.00.