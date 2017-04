Seguirá acompañamiento a Del Mazo

Versión de la entrevista al Dr. Enrique Ochoa Reza, presidente del CEN del PRI, al término del evento con el candidato de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza-PES al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, realizado en Axapusco, Edomex, el lunes 10 de abril de 2017.

Pregunta (P).- Yo quiero preguntarle: el candidato, en el debate, había dicho que no quería que se sumaran los dirigentes de los partidos a las campañas. Hoy vemos ya un viraje con ustedes, por su presencia por segundo día consecutivo, ¿a qué se debe este viraje?

Quiero saber también qué opina acerca de la detención de Tomás Yarrington en Italia.

Del Mazo va a la cabeza y Delfina y Josefina caen en las encuestas

Respuesta (R).- En primer lugar, me da mucho gusto estar el día de hoy con Alfredo Del Mazo, con Claudia Ruiz Massieu, con líderes de los sectores y organizaciones, que nos acompañan en esta gira en el Estado de México.

Alfredo Del Mazo va adelante en las encuestas. Así se ha registrado hoy en un importante medio de comunicación, y también se registró así la semana pasada y la antepasada.

Alfredo del Mazo va a la cabeza, y las candidatas Delfina y Josefina cada vez caen y caen en las encuestas.

Por esa razón, porque están ellas cayendo en las encuestas, es que quieren hacer de esta campaña política un lodazal, y no se los vamos a permitir.

Seguiremos acompañando a Del Mazo

Lo que estamos encabezando en el PRI en el Estado de México es que Alfredo Del Mazo sea el candidato de las propuestas. Ante los ataques que vienen de nuestras adversarias, Alfredo Del Mazo hará tres propuestas.

Y por esa razón acompañamos a Alfredo Del Mazo en este importante encuentro con el sector campesino del Estado de México, y lo acompañamos el día de ayer también, en un encuentro con las mujeres.

Y seguiremos acompañándolo en la medida en que también acompañaremos a los otros candidatos del PRI en Coahuila, y también en Nayarit. De hecho, mañana estaremos presentes en Nayarit.

Detención de Tomás Yarrington; que los corruptos terminen en la cárcel

Por otro lado, en cuanto a la detención de Tomás Yárrington en Italia, reconocemos ampliamente el trabajo de la Procuraduría General de la República, que en coordinación con los órganos de procuración e impartición de justicia de Italia, hayan detenido a Tomás Yarrington, para que se haga justicia.

Y lo hemos señalado fuerte y claro: en el PRI estamos a favor de que los corruptos terminen en la cárcel y se recupere el dinero que se llevaron.

En ese sentido, el PRI, en sesión del mes de diciembre, expulsó a Tomás Yarrington del partido, sujeto que también fue suspendido del PRI en 2012, a partir de las diversas acusaciones que versaban en su contra.

P.- Yo le quería preguntar si hay una doble moral en la candidata de Morena; ella hizo un auto pago, dicen, de más de 440 mil pesos. ¿Tendría que explicar ella esa doble moral de su partido?

No se comete violencia de género contra Delfina

R.- Delfina Gómez debe explicar con toda puntualidad la auto liquidación que se asignó, porque violenta la normatividad jurídica en el Estado de México; claramente tiene que señalar de manera transparente y pública esa irregularidad.

Delfina Gómez --y atendiendo una pregunta que se hizo anteriormente-- cuando se le señalan de manera crítica sus antecedentes como presidenta municipal, donde entregó un municipio con mayor violencia de la que recibió; cuando se le señalan actos como el de auto liquidarse por una cantidad superior a los 400 mil pesos; o bien, cuando no hace campaña ella por propia voz, sino que su dirigente habla por ella; cuando recibe esos señalamientos y esas críticas, siente que se le está haciendo una violencia de género, la cual ampliamente rechazamos y no aceptamos, porque claramente estamos en el contraste político en la contienda electoral y respetuosamente se le señalan sus antecedentes como funcionaria pública, las fallas que tuvo como presidenta municipal, y ese es precisamente el orden democrático de contraste: debate, crítica y autocrítica, que es fundamental en la democracia mexicana.

Ciertamente, López Obrador es de esa escuela, ellos sí pueden criticar, pero no aceptan la crítica. Ellos sí pueden señalar, pero cuando se les señalan hechos concretos, acusan fraude y no se vale, no se vale ser hipócritas.

P.- Preguntarle, el candidato ha prometido que a cambio de que ya no venga López Obrador al estado o Ricardo Anaya, bueno pues que no vendrán más los secretarios de Estado; sin embargo, no es ningún delito que usted esté aquí, ningún delito electoral que venga un dirigente de un partido, pero sí lo es que vengan y que hagan campaña pues secretarios de Estado o incluso el propio gobernador Eruviel Ávila. Entonces, preguntarle al respecto, es un cambio un poco extraño por ese sentido.

Y también sobre Tomas Yarrington, preguntarle, ¿por qué tardaron tanto en expulsarlo del partido?, fue hasta 2016 cuando usted ya comentó que en 2012 pesaban acusaciones muy graves en su contra: lavado de dinero, nexos con el crimen organizado. Y, ¿cómo va la cosa con César Duarte?, porque bueno, él también está en el proceso de ser expulsado.

En el marco de la ley, no se suspenderá entrega de programas sociales

R.- Muchas gracias. Por un lado, la legislación electoral claramente permite que se continúe con la entrega de programas sociales y lo hemos dicho fuerte y claro: no se le va a suspender ninguna entrega social a las mujeres y a los hombres del Estado de México, siguiendo paso a paso lo que marca la ley.

Respetuosos de la ley, el Gobierno Federal, el gobierno estatal y el Partido Revolucionario Institucional participarán en el contexto legal, transparente y público, durante las jornadas electorales.

Ahora bien, cuando la ley señala con toda puntualidad que no se puede participar en la contienda electoral, lo cumpliremos con toda puntualidad.

Continuaremos con nuestra estrategia de campaña, cumpliendo el marco jurídico democrático

Lo que parece contradictorio es que ante el hecho de que Delfina y Josefina están cayendo en las encuestas, señalen que nosotros dejemos de hacer campaña, mientras ellas continúan en su trayecto proselitista. Tampoco lo vamos a permitir.

Si Delfina no quiere que esté yo en el Estado de México, que no venga Andrés Manuel López Obrador; pero ella, en repetidas ocasiones en los medios de comunicación, ha dicho que continuará su estrategia de campaña; por lo tanto, nosotros continuaremos con nuestra estrategia de campaña, cumpliendo perfectamente el marco jurídico democrático que tienen los mexiquenses y que tenemos los mexicanos.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria es el órgano que encabeza al PRI para rendir cuentas en un proceso democrático y moderno hacia sus militantes y dirigentes.

En diciembre de 2016 se expulsó del PRI a Tomás Yarrington

Por esa razón, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria continuó la investigación y revisión del caso de Tomás Yarrington y decidió, a mediados de diciembre del año pasado, su expulsión, como se hizo del conocimiento público.

En esa misma oportunidad suspendió los derechos políticos del ex gobernador de Quintana Roo y la Comisión Nacional de Justicia

Partidaria continúa analizando los casos que se presentan en dicha Comisión, y cuando tenga las resoluciones la propia Comisión, se harán de conocimiento público a través de los medios de comunicación.

Ese será el caso de los demás estados de la República que están señalados ante la Comisión, y que la Comisión cada vez que analiza un caso, lo anuncia, lo presenta con puntual transparencia y toda la información se presenta a los medios de comunicación.

Seguirán analizándose cada uno de los casos

No podría yo, como presidente nacional del PRI, predecir qué debe de decidir la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, pero sí el compromiso muy puntual de que se seguirá estudiando y analizando cada uno de los casos, y una vez que se llegue a una conclusión, como han sido los casos anteriores en Veracruz, en Quintana Roo y en Tamaulipas, se harán de conocimiento público.

Muchas gracias.