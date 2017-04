Se reúne Consejo del Poder Judicial de Michoacán con rector de UMSNH

Dar seguimiento a resultados de revisiones de edificios del Palacio de Justicia

COMUNICADO/MORELIA, MICHOACÁN, 27 DE ABRIL DE 2017.- Con el objetivo de dar seguimiento a los resultados de las revisiones realizadas a los edificios A y B del Palacio de Justicia José María Morelos, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Marco Antonio Flores Negrete, se reunió con el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González.

Acompañado por los consejeros del Poder Judicial de Michoacán, Jaime del Río Salcedo, Armando Pérez Gálvez y Eli Rivera Gómez, el magistrado Flores Negrete mencionó como prioridad para la institución la seguridad tanto del personal como de los usuarios de los servicios de impartición y administración de justicia.

En este sentido, es importante recordar que en el mes de marzo pasado Protección Civil elaboró un dictamen sobre el estado que guardan los mencionados edificios, previa revisión exhaustiva de las condiciones de seguridad general y estructural, así como de las geológicas sobre las que se asientan.

Asimismo, en 2010 y 2012 se realizaron acciones similares, que concluyeron con estudios técnicos de la UMSNH en donde se determinó que existen daños en recubrimientos y acabados del edificio B, no así en lo estructural, por lo que no estaba en riesgo la solidez del mismo y no representaba peligro para las personas; a la par, señalaba un hundimiento en uno de los extremos de dicho espacio y preveía un aumento paulatino en el mismo.

Como parte de esta nueva revisión y necesidad de estudios técnicos –dictamen estructural- de la Facultad de Ingeniería Civil, Flores Negrete agradeció la cercanía con la UMNSH para trabajar de manera conjunta y poder dar seguimiento a las revisiones a los edificios A y B, los cuales se encuentran sobre la influencia de una falla geológica. Esto ha implicado que el terreno presente un asentamiento diferencial que ha generado daños, por lo que es necesario determinar el nivel de afectación y riesgo, así como el índice de seguridad del edificio, para identificar de manera clara si es habitable o requiere reparaciones para que sea seguro.

El rector de la UMSNH se mostró abierto a aportar en lo necesario para que el Consejo del Poder Judicial de Michoacán cuente con información necesaria y esté en condiciones de determinar acciones a seguir.

Finalmente, los integrantes del máximo órgano administrativo solicitaron al rector valorar la posibilidad de realizar un estudio integral de la Escuela Judicial, misma que se construye como anexo del Palacio de Justicia, con la finalidad de detectar posibles patologías estructurales.