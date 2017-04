SACRILEGIO POLÍTICO: Lala diezmada

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

EL REVERENDO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SAB-15-ABR-2017/ Verdadero viacrucis padecen algunas figuras públicas con las presiones diabólicas que deben sortear por haberse atrevido a cruzar los pantanos de la política.Esas ovejas descarriadas acudieron a nuestro regazo pastoral buscando alivio al contar sus penas. Subrayo: No fue una confesión de manera que estoy liberado para compartir estas experiencias con el afán de comprender a nuestros hermanos que sufren esta aflicción.Comenzaré por el Hermano Wili Heidelberg, patriarca actual de la cofradía de impresores más antigua de la parroquia aguacatera. Este emprendedor, galardonado por ser un excelso reciclador de papel quiso meterse a redimir la Capilla Nacional de Comerciantes (CaNaCo).La CaNaCo está reducida a su mínima expresión; desde hace años se usó como catapulta política y se descuidó la organización del gremio; casos hay muchos, el paso de Poncho Amarres, donde quedaron dudas sobre el manejo de recursos metropolitanos y todo quedó como el monje loco: Nadie sabe, nadie supo.Debido a que ya no es obligatorio pertenecer a la Capilla Nacional de Comerciantes, la membresía se reduce cada año más; recordems que antaño cuando menos servía para los resellos parroquiales que se hacían masivamente y evitaban que los negociantes hicieran largas filas; ahora con la simplificación administrativa pueden ir sin estar afiliados.Pues bien, como les iba diciendo, el buen Wili Heidelberg, quiso dinamizar la CaNaco, le puso entusiasmo pero afectó intereses de quienes manejan a esta capilla para sus fines particulares. Se topó con los Pedros y ¡ni pedro! Se fue con un mal sabor de boca en la pasada renovación de la cúpula, en donde se vetó la llegada de un buen prospecto: Don Yisus Flowers, un filántropo, cuya forma de conducirse impediría el manipuleo político de los PANcártel.Pasemos a revisar el caso de otra víctima de la mafia, sí de la mafia más peligrosa: la política, en donde las presiones políticas son tan intensas como las torturas de la Santa Inquisición y más vale la tranquilidad de un salario modesto que una dieta ordeñada para alimentar a la hidra, el animal mitológico de las mil cabezas.Nos referimos a la comendadora Eduarda (Lala) LesDiezma, cuyo apellido le pesa porque les dizma a los estudiambres de la Casa Charles Marx Donalds, les diezma a los de la norman indígena, les diezma a ReAguinaldo Sandoval, en fin en fin les diezma a los que indique la canóniga Prenda Braga.La vimos en la procesión y al notarla llorosa, cual Magdalena, le preguntamos sobre el motivo de su aflicción. Nos relató que ya tiene asistencia legal de los abogángsters que asesoraron a los comendadores de las iglesias Azul, PRIstiana y Verde Ginecologista.En primer lugar le comentamos que no presente renuncia-como le sugirió el abogángster- en todo caso lo que procede es una licencia al cargo, para que llamen a la suplente Very Nice, quien se pondría de plácemes, porque ignora el pesado compromiso de mantener zánganos.Hermana Lala, desde este púlpito virtual de recomendamos un retiro espiritual para que reflexiones bien tu decisión y, en todo caso asumas la voluntad del Señor. Si el Señor te lo señala, debes estar a su lado y sumarte a la fracción de la Iglesia Protestante, el párroco Vittorio Manrico, tiene la anuencia metropolitana para arroparte, exorcizarte y ser ungida para que níngún íncubu pueda atormertarte nuevamente.Desde luego, también puedes declararte independiente pero entonces quien te protegerá de la rabia de ReAguinaldo Sandoval y de su corifea Prenda Braga, que seguirán cobrándote el diezmo con mayor exigencia ¡Que el Señor te asista!Bueno, caros lectores de este púlpito virtual, nos despedimos confiados en que habrán de orar por quienes pasamos congojas de este tipo, sabedores que el poder de la meditación y la ley de la atracción harán su parte en el mundo metafísico. ¡Felices Pascuas!