Requiere México más firmeza de federación por política antiinmigrante de EUA: Francisco Campos

México requiere mayor firmeza del Gobierno Federal frente a la política antiinmigrante de Estados Unidos y que no se busque delegar todo el peso a las entidades federativas señaló el diputado Francisco Campos Ruiz, integrante de la Comisión de Migración de la LXXIII Legislatura local. Para el diputado por el distrito de Coalcomán, es claro que la postura del gobierno federal se ha distendido y son los gobiernos estatales como el de Michoacán los que han dado un paso enfrente para atender la problemática. El legislador perredista recordó que hace unos días arribó a Michoacán la primera mexicana deportada por el gobierno de Donald Trump, a quien el gobernador Silvano Aureoles Conejo le ofreció un paquete de ayuda integral. “Vemos cómo el gobierno estatal asumió el tema con plena responsabilidad, y la duda es ¿dónde está la federación?, resulta inconcebible y muy preocupante que se pretenda dejar solos a los estados para que hagan frente a este asunto”. Campos Ruiz refirió que el gobierno federal tiene el reporte de 25 mil 860 repatriados durante los meses de enero y febrero de este 2017, la mayoría hombres con 22 mil 111 del total. “De esos repatriados 302 eran menores de hasta once años, y mil 177 oscilaban entre los 12 y 17 años. De manera particular resulta muy doloroso ver que 15 niños de hasta once años fueron repatriados sin compañía alguna, lo mismo que mil dos menores de entre 12 y 17 años”. Consideró que el modo en que han venido suscitando las repatriaciones, muestran la cara más cruda y deshumanizada en las relaciones internacionales, “máxime cuando vemos los casos de miles de niños que son expulsados sin compañía alguna, en una situación total de incertidumbre”. “Por eso es que se precisa una mayor firmeza del Gobierno Federal, acciones decididas en defensa de nuestros paisanos, pero además, medidas de apoyo a los estados, con recursos y programas para no dejarles todo el peso del problema”.