Redireccionar acciones y políticas públicas, para erradicar la Violencia en contra de la Mujer, pide SQL

Las estadísticas de violencia y feminicidios en Michoacán lamentablemente no han bajado, recientemente se han vivido hechos indignantes y persisten los casos de violencia en contra de la mujer, si bien es cierto que se han realizado acciones con la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género y a casi un año de haberse implementado, los resultados no han sido satisfactorios, es urgente analizar y retomar el rumbo redireccionando acciones a fin de obtener mejores resultados expresó Socorro Quintana León presidenta de la comisión de Igualdad y Género en el Congreso del Estado.

La diputada tricolor recordó que la alerta de género, tiene como propósito implementar e impulsar una serie de acciones emergentes por parte de los tres órdenes de gobierno con el fin de erradicar la violencia en contra de las mujeres y frenar feminicidios, sin embargo en lo que va del año suman ya 44 mujeres asesinadas de forma violenta, y pese a que se cuenta con una mesa interinstitucional que implementa las acciones, los resultados siguen sin ser suficientes y lamentables.

La mesa indicó Socorro Quintana, está integrada por la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación , Secretaría de Salud, Secretaria de Política Social, Secretaría de Igualdad Sustantiva, Procuraduría General de Justicia del Estado, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, organismos de la sociedad civil y un ayuntamiento de cada región socioeconómica , según lo marca la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia pero no han dado cuenta a la fecha de los alcances en dichas acciones en conjunto. La diputada pidió sea revisada la coordinación de las acciones entre estos actores, basado en los resultados obtenidos a la fecha y de ser necesario fortalecer aquellas que aún no son satisfactorias sobre todo en los temas de prevención, educación, sensibilización, empoderamiento y atención oportuna a las mujeres que sufren de violencia. La legisladora Socorro Quintana expresó su condolencia y solidaridad a los familiares de las mujeres desaparecidas y asesinadas e hizo un exhorto a las autoridades competentes, para que dichos crímenes no queden impunes y se castigue a los culpables.