Prevención de la violencia y delincuencia, esencial para erradicar conductas nocivas entre jóvenes: Wilfrido

La detención de jóvenes sin protocolos de respeto a los derechos humanos, no es una opción de prevención del delito, se requiere focalizar esfuerzos en atender las causas, no solo las consecuencias, aseveró el diputado del PRI. MORELIA, MICH./ MAR-25-ABR-2017/ La prevención de la violencia y la delincuencia, así como la promoción de una cultura de paz, son elementos fundamentales para erradicar conductas nocivas que afectan a los jóvenes, afirmó el diputado del PRI y presidente de la Comisión de Protección Civil y Seguridad Pública, Wilfrido Lázaro Medina, quien demandó al Gobierno Estatal y municipal una estrategia de seguridad apegada a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos. Refirió que las acciones efectuadas por el Gobierno Estatal en el marco de la coordinación con el ayuntamiento de Morelia, que derivaron en redadas cuyo fin era presuntamente la rehabilitación de jóvenes adictos algún estupefaciente, con la violación de derechos humanos a este sector poblacional demostró que no es la opción para erradicar las acciones delictivas. El diputado tricolor asimismo, mencionó que es fundamental replantear las estrategias actuales en materia de seguridad, y las mismas deben ser enfocadas a una acción eficaz, en donde se priorice el papel que juega la vinculación de los ciudadanos con los cuerpos de seguridad en la prevención del delito en nuestro estado. “El enfoque que tenemos de la actuación del gobierno en materia de inseguridad debe de cambiar al de la seguridad pública, entendiendo que es fundamental trabajar desde la prevención y las causas y no sólo de la reacción y las consecuencias”, dijo el legislador al exponer que se trabaja con políticas públicas dirigidas a atender las consecuencias por no haber actuado de forma preventiva. Lázaro Medina afirmó que esto deriva en cada vez más delitos y más problemas de adicciones así como problemas de salud como diabetes, alcoholismo, cáncer, y otros que tienen a la sociedad en punto crítico. “Ya es tiempo de enfocar en el gobierno, federal, estatal y municipales, una actitud de prevención en todas sus políticas públicas y no de reacción pues no habrá centros de rehabilitación, ni de reclusión, ni policía que alcance si no nos enfocamos a la prevención”, aseveró el secretario de la Mesa directiva del Congreso del Estado. Asimismo, el legislador del PRI, mencionó que La educación es la base de todo y juega un papel primordial en materia de prevención. “Debemos de trabajar desde la educación y tener como aliados a los maestros para lograr un cambio de conducta generalizado en favor de la cultura de paz y la prevención”, dijo. Indicó que tal como lo plantea la Ley para una Cultura de Paz, la prevención social de la violencia y la delincuencia y la promoción de una cultura de paz se deben realizar a través de programas, estrategias y acciones transversales para detectar, atender y reducir los factores de riesgo que favorezcan su generación, incluyendo la participación ciudadana con las autoridades estatales y municipales, que permita mayor eficacia. Finalmente, el legislador del PRI, indicó que la mejor fórmula para la prevención del delito es la acción articulada de todos los cuerpos de seguridad para hacer frente con mayor eficacia a los grupos delictivos dispersos en el estado, y en donde la ciudadanía se involucre en las acciones tendientes a prevenir las conductas delictivas.