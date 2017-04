PRD Michoacán de corta memoria

MORELIA, MICH./ 24-ABR-2017/

Como de corta memoria calificó el Presidente del PRI en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, al PRD michoacano. El líder del tricolor recordó el daño que los ex gobernadores perredistas, Leonel Godoy Rangel y Lázaro Cárdenas Batel, han ocasionado a Michoacán; ya que en sus mandatos la inseguridad en el estado se acrecentó y se generó un desfalco financiero que a la fecha no tiene fin. Señaló que desde que Lázaro Cárdenas Batel estuvo al frente de la administración (2002-2008), Michoacán ocupó el primer lugar nacional en corrupción en sus instituciones de seguridad pública. Y en 2010, ya con Leonel Godoy como gobernador, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reiteró que Michoacán se mantenía como la entidad con los índices de corrupción más elevados en sus corporaciones de seguridad. "Como ejemplo tenemos la Presa J. Múgica y el interminable Teatro Matamoros, por citar sólo algunos". Agregó que con ambos (Cárdenas Batel y Leonel Godoy) se inició la gran deuda y el desfalco que a la fecha "padecemos todos los michoacanos". Silva Tejeda, además señaló el presunto caso de corrupción de la dirigente nacional del Sol Azteca, Alejandra Barrales, quien no declaró la adquisición de un departamento de lujo en Miami, Estados Unidos, valuado en casi un millón de dólares. Finalmente dijo que el PRI es un partido que camina hacia delante y rectifica cuando debe, además de que sabe construir en beneficio de México cosa que el PRD nunca ha hecho en sus administraciones.