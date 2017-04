Plazas de Morelia dan la bienvenida al turismo en Morelia

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Una gran cantidad de turistas han disfrutado este fin de semana de la vasta oferta de espectáculos y celebraciones que preparó el Ayuntamiento de Morelia. BOLETÍN 646/ MORELIA, MICH./ SAB-15-ABR-2017/ La gran cantidad de turistas que arribaron a la capital michoacana a merced de las celebraciones de Semana Santa, se fusionaron con la ocupación que los morelianos han tenido en las más importantes plazas y monumentos del Primer Cuadro de la ciudad, aprovechando la vasta oferta de eventos y espectáculos organizados por el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar para estas importantes fechas. Desde el pasado jueves, miles de ciudadanos comenzaron a visitar las plazas aledañas a la catedral de Morelia, aprovechando los diversos eventos que desde días antes anunciara la Secretaría de Turismo Municipal, en conjunto con otras dependencias, que van desde la visita a los Siete Templos en el Corazón de Morelia, la presentación del tenor José Jaime Díaz de León, en el Templo de las Rosas; el Baile de Época de Oro en Plaza San Agustín; la Exposición del Santísimo en el Templo de las Rosas y La obra teatral “La Última Cena” en Plaza Valladolid, todos eventos de gran congregación que llenaron de júbilo y color la zona centro de la ciudad. La Secretaría de Turismo Municipal que encabeza Thelma Aquique Arrieta destacó el orden, respeto y la belleza con la que se llevó a cabo la Procesión del Silencio este viernes a lo largo de la avenida Madero, donde gracias a la ciudadanía se pudo apreciar un espectáculo pletórico engalanando tan importante fecha. Al respecto no dejó pasar la oportunidad para mencionar que estos eventos dejaron un saldo blanco, en el cual solo fueron atendidas personas por incidentes menores, que no afectaron su integridad, gracias a la coordinada participación de la Policía de Morelia. Los eventos conmemorativos a la Semana Santa no han concluido ya que este sábado, cientos de personas disfrutaron del espectáculo del encendido de Catedral y el Domingo 16 de abril se pondrá a disposición del disfrute ciudadano, el Jaque Mate en la Calzada Fray Antonio de San Miguel a las 11:00 horas además del ya tradicional programa Haz del Centro tu Domingo “Coro Unido Asaf” en el Kiosco de Plaza de Aras a las 18:00 horas. Más de 40 eventos organizados por el Gobierno Municipal a lo largo de este fin de semana, se funden con una exquisita oferta gastronómica que incluyen los tradicionales dulces morelianos, los gazpachos y la comida propia de la Capital Michoacana que puede ser consultada por el público en la página www.experienciamorelia.mx.