Necesario que migrantes michoacanos conozcan sus derechos: Macarena Chávez

MORELIA, MICH./ MIE-26-ABR-2017/ Macarena Chávez Flores, diputada local de la 73 Legislatura en Michoacán, aseguró que debido a la coyuntura política que atraviesa México ante la implementación de nuevas políticas migratorias de Estados Unidos de América, es necesario que los migrantes michoacanos conozcan sus derechos para que estos no sean violentados y exigir conforme a ello, respeto y trato digno. La diputada del PAN puntualizó los principales derechos migrantes: 1) Derecho a un trato digno en el país donde se encuentre. 2) Derecho a la identidad. 3) Derecho al respeto de sus bienes, posesiones. 4) Derecho a no ser sometidos a detención o prisión arbitrarias. 5) Derecho a beneficiarse de una estrategia de integración social, cultura y laboral, entre otros. 6) Derecho a recibir acompañamiento para acceder a programas u obtener recursos ante instancias federales, estatales o municipales, así como internacionales. La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios recordó que la Ley de los Migrantes y sus Familias de Michoacán es una herramienta que protege a este sector social vulnerable, promueve y garantiza sus derechos incluso con los instrumentos internacionales que en la materia México es parte. La legisladora mencionó que como consecuencia de las políticas antimigratorias que ha implementado Donald Trump en el país vecino del norte, queda al descubierto la vulnerabilidad de las personas migrantes y se agrava con el creciente refuerzo de las políticas de seguridad de control de las migraciones. Por ello, dijo que es indispensable que la población migrante conozca que tienen derechos, que no están solos y que existe un marco regulatorio que los protege así como instituciones que les otorgan acompañamiento y asesoría. Detalló que el acompañamiento al migrante será otorgado por la Secretaría del Migrante la cual atenderá los trámites como legalización de documentos, traslado de cuerpos, traducción de documentos, asesorías sobre custodia de menores de edad, doble nacionalidad, pasaporte mexicano, visa de turista, nulidad de actas de nacimiento entre otros, podrán acudir a la Secretaría del Migrante ubicada en Calle Colegio Militar #230, Colonia Chapultepec Norte. Para el caso de trámites de pasaporte podrán acudir a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores ya sea en Morelia o pedir informes en sus oficinas de enlace en Cherán, Lázaro Cárdenas, Peribán de Ramos, Sahuayo, Uruapan, Zacapu, Zamora, Apatzingán o Ciudad Hidalgo. En caso de requerir trámites que tiene que ver con la nacionalidad, es necesario acudir al Instituto Nacional de Migración mismo que se encuentra en Avenida Camelinas #2309, Colonia Chapultepec Norte en Morelia.