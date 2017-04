La devolución de lo desviado, hoy lo más importante: Cambranis

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

El diputado federal panista afirma que dará seguimiento para que esto no quede en un show mediático; reconoce la labor del gobernador Yunes al empujar la detención con las constantes denuncias CIUDAD DE MÉXICO/ DOM-16-ABR-2017/ Los veracruzanos deseamos que la captura de Javier Duarte de Ochoa sea un objetivo acto de justicia y no parte de un show mediático electoral; pero más que eso, queremos que sean devueltos a las arcas del gobierno del estado los más de 35 mil millones de pesos que fueron desviados de la cuenta pública a las de él y sus cómplices, dijo el diputado federal panista por Veracruz, Enrique Cambranis Torres, al conocer la detención del exgobernador en Guatemala. Cambranis, quien desde la Cámara de Diputados federal ha puesto atención al tema y entre otros impulsó el juicio político en contra del exgobernador, asegura que la captura de Duarte es una gran noticia para el pueblo veracruzano, al que tanto daño causó. Sin embargo, dijo, es momento de exigir que se le aplique todo el peso de la ley y sus bienes sean entregados al gobierno estatal para resarcir parte del daño financiero que provocó. “Es momento en que la sociedad y sus representantes populares del PAN, nos unamos para seguir de muy cerca todos los pasos de las investigaciones y se pueda obtener información para recuperar todos y cada uno de los millones de pesos que fueron desviados. No queremos que este sea otro caso más de impunidad de un gobernador priísta en el país”. El diputado federal Enrique Cambranis advirtió también que habría que reconocer como parte del mérito por la detención al actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, porque no dejó de realizar denuncias antes y después de tomar el cargo, lo que impulsó aún más las acciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar este paso importante.