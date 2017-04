Invitan al medio maratón “Siente la fuerza”

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

URUAPAN, MICH./ VIE-31-MZO-2017/ La ciudad de Uruapan albergará el próximo 28 de mayo el Medio Maratón 21k “Siente la Fuerza”, que se organiza con motivo del tercer aniversario de la fundación de la agrupación “Corredores de Uruapan” (CDU), y con el que se busca seguir impulsando la práctica deportiva y difundir, no sólo en la ciudad, sino en todo el estado, el atletismo como detonante de una sociedad más sana.​El Medio Maratón 21k “Siente la Fuerza”, albergará a mil corredores procedentes no sólo de los municipios de Michoacán, sino que se estima la participación de reconocidos maratonistas a nivel nacional e internacional; por ello el Comité Organizador ha delineado un protocolo y desplazamiento de infraestructura para que la competencia esté regulada y sirva a los atletas de alto rendimiento como espacio para medir sus tiempos y acreditarse a otras competencias en su tipo.​A diferencia de otros medios maratones que se han hecho en Michoacán, este es el primero en su tipo, que servirá de real competencia para que los atletas de alto nivel acrediten mejores tiempos, ya que se utilizará tecnología de punta para el cronometraje de cada uno de los corredores, con el uso de chip para cada corredor.​Las inscripciones tienen un costo en Preventa de $300.00 del 28 marzo al 28 abril; en Venta a $350.00 del 29 abril al 27 de mayo, o agotar folios; toda la convocatoria puede ser conocida y la información adicional para corredores en la FanPage de Facebook: Medio Maratón CDU y en www.proyectodeportivo.com​La inscripciones pueden realizarse en Alta Repostería Ranita, ubicada en calle Perú 1440, Colonia Los Ángeles; con depósito bancario o en Tiendas Oxxo (sin cargo extra), al Número de Tarjeta 4766840432466899 Banamex, a nombre de Betzabé Melgoza Martínez; en Morelia en Tiendas SportPalace, y por internet en www.proyectodeportivo.com​El 27 de mayo se realizará la entrega de kit de corredor en el Hotel “El Tarasco”, sede oficial del evento, donde además se ofrecerán conferencias y talleres gratuitos.​El Medio Maratón 21k “Siente la Fuerza” de Uruapan, se convierte no sólo en una oportunidad para la práctica deportiva de alto rendimiento, sino que aspira a posicionarse como uno de los medios maratones más importantes a nivel nacional, con el que se logre un posicionamiento de la Perla del Cupatitzio, como una ciudad capital del atletismo, se detone el turismo y el referente de Uruapan en el atletismo nacional e internacional.