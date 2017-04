Inseguridad en Morelia igual a ineptitud: Mario Armando Mendoza

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

El diputado del PRI hizo un llamado a los ciudadanos a organizarse para defenderse de la delincuencia ante la falta de actuación de las autoridades.Ante la falta de actuación de las autoridades y acciones contundentes en contra de los actos delictivos que no han disminuido y por el contrario son más frecuentes en la capital del estado, el diputado del PRI, Mario Armando Mendoza Guzmán hizo un llamado a los ciudadanos a organizarse, establecer acciones conjuntas para defenderse de los delincuentes. En Morelia, dijo el diputado local las autoridades no responden, y ante la falta de acción toca a los ciudadanos defenderse. “Ante este desolador panorama de abandono de la autoridad, convocó a la ciudadanos de Morelia a tener más precauciones si, pero también a organizarnos de manera urgente, con métodos que diseñemos de acuerdo a nuestro entorno y con las técnicas y herramientas que estén a nuestro alcance, sin omitir ninguna de ellas, primero es el patrimonio, la seguridad y la vida de nuestras familias”, mencionó. Tras referir que en múltiples ocasiones se ha manifestado sobre el grave tema de la inseguridad en Morelia, en el que todos los días todos los ciudadanos padecen el robo de auto, asaltos a mano armando, robo a viviendas y asesinatos, agregó que hoy es la ciudad del crimen, de la delincuencia y de la ineptitud de las autoridades. “Yo al igual que cientos de morelianos hemos sido víctimas de la delincuencia y estamos en total indefensión, nadie nos protege, pero lo peor nadie nos escucha, hace unas horas, por cuarta ocasión fuimos víctimas en mi familia de un robo con violencia, como lo son cientos de morelianos cada día.”, indicó, al exponer sus sospechas de que delincuentes están en contubernio con las autoridades, y de no ser así, afirmó Mario Armando Mendoza estamos ante autoridades ineficaces. El diputado del PRI recordó que siempre ha pugnado por denunciar y fortalecer las instituciones en el marco de la ley, pero agregó que cuando las instituciones no protegen y de nada sirve el que denuncies, el camino que les queda a los ciudadanos es optar por la organización con la finalidad de protegerse unos a otros, y de establecer acciones conjuntas de apoyo para evitar continúen los delitos.