IMDE pone en marcha torneo de la Liga Oficial Moreliana de Voleibol 2017

Liga fundada en año de 1974 75 equipos entrarán en acción en 5 categorías En el acto inaugural se dieron cita autoridades como: Francisco Chávez Ibarra, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imde); además del presidente de la Liga Oficial Moreliana de Voleibol, Javier Padilla, entre otras personas. “Una de las misiones que nuestro Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, nos encomendó, es el no dejar de ser gestores del deporte, sino reforzar los vínculos de la sociedad con la activación física, como es el caso de esta liga de voleibol”, externó, Francisco Chávez Ibarra. La Liga Oficial Moreliana de Voleibol congrega a 75 equipos, los cuales a partir de este fin de semana y hasta el mes de junio próximo, mantendrán acciones en la búsqueda del título que los acredite como campeones. “Nuestra intención es promover el deporte en los hogares, ya que muchas mujeres de las que participan son amas de casa. Hasta hoy contamos con 75 equipos y más de mil personas en la Liga Oficial Moreliana de Voleibol que se fundó en el año de 1974”, señaló el titular de la Liga, Javier Padilla. Las categorías incluidas en el torneo son: Infantil Femenil, Golden Platinium Femenil, Primera Fuerza Varonil y Femenil, Segunda Fuerza Femenil e Intermedia Femenil. Algunas de las sextetas participantes son: Ashanty, Congreso, Laboratorio de Física, Poder Legislativo, Kuanaris, Fénix, Staspe, Gelato, Linces, Panteras, Fuerza Golden, Linces, Baby Rokcs. El Auditorio Municipal y el Centro Deportivo Ejercito de la Revolución (Cder), fungirán como sedes de los diferentes partidos. De forma posterior al acto de apertura arrancaron los partidos, con el duelo entre Laboratorio de Física A vs Ranas, Selección Sub-23 vs Estética Héctor, Kuanaris vs Laboratorio de Física Golden, Poder Legislativo vs Gelato Golden, Staspe vs See-Dinastía, Ashanty vs Fénix y Deportivo Amistad vs Hooligan´s. Premian a los campeones Durante el evento se aprovechó para premiar a los campeones del recién concluido Torneo de Copa, a los cuales se les entregó material deportivo a manera de premiación. Premiación Segunda Femenil 1.- Ashanty 2.- Kansas 3.-Fresas Intermedia Femenil 1.- Staspe 2.-Por definir 3.-Por definir Primera Femenil 1.- Ranas 2.- Deportivo Amistad 3.- Laboratorio de Física A Primera Varonil 1.- Umsnh 2.- Estética Héctor 3.- Chavo Carbajal Golden Platinium 1.- Poder Legislativo 2.- Laboratorio de Física Golden 3.- Fuerza Golden BOLETÍN. 560/ MORELIA, MICH./ SAB-01-ABR-2017/ Con la presencia del director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), Francisco Chávez Ibarra, se puso en marcha la temporada 2017 de la Liga Oficial Moreliana de Voleibol, mediante un acto inaugural realizado en el Auditorio Municipal, en el cual participan 75 sextetas en diversas categorías. 