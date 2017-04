Horóscopo para el miércoles 26

Tauro

Poco a poco empiezas a ver el lado bueno de las cosas que te rodean, has pasado por una época muy pesimista que no te beneficiaba para nada.

Horóscopo de Trabajo Después de todo el tiempo que has pasado junto a tus compañeros de trabajo tener que decirles adiós ahora te duele más de lo que quieres admitir.

Horóscopo de Amor El roce hace el cariño. Con el paso del tiempo te vas acercando un poco más a esa persona. Ya no tienes tanto miedo a equivocarte delante de ella.

Géminis

Aunque no te encuentras en tu entorno habitual, no te cuesta demasiado integrarte. Has nacido para amoldarte a cualquier situación y ser tú mismo en cada una de ellas.

Horóscopo de Trabajo No vas a seguir culpándote por los errores que has cometido últimamente en tu trabajo. A partir de ahora vas a aprender de ellos y seguir adelante, es la única forma de hacer algo útil con ellos.

Horóscopo de Amor Aunque esa persona te atrae mucho, no vas a dejar que tus impulsos te lleven a intentar algo con él o ella y engañar así a tu pareja, no es justo.

Cáncer

No has aprendido de los errores que cometiste en el pasado, sigues repitiéndolos una y otra vez. Tienes que cambiar ese proceso o nunca aprenderás de él.

Horóscopo de Trabajo Por mucho que intentes mantenerte fiel a ti mismo en el trabajo no lo conseguirás. Hay muchas personas que esperan que hagas justo lo que ellos desean.

Horóscopo de Amor Eres una persona muy complicada, que siempre pone las cosas muy difíciles en la relación. No obstante, intentarás premiar el aguante de tu pareja. Se merece lo mejor sólo por soportarte.

Leo

Virgo

Te has dado cuenta de que no necesitas la aprobación de los demás para sentirte orgulloso de ti mismo y de lo que estás consiguiendo últimamente en la vida.

Horóscopo de Trabajo Prefieres hacer las tareas por tu cuenta antes que con estos compañeros, que en lugar de facilitarte las cosas sólo te ponen trabas. De momento tendrás que soportarlos un tiempo.

Horóscopo de Amor Te cansarás de esperar por esa persona. No ha hecho nada hoy por verte, así que eso demuestra lo poco que significas para ella. No vas a darle más oportunidades.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Llevas mucho tiempo esforzándote por los demás y ver que no te corresponden de la misma manera te pone triste. Aun así, sabes que no cambiarás tu forma de ser. Horóscopo de Trabajo Tienes muy claro que debes conseguir una serie de objetivos en el trabajo. Los malos resultados cosechados no invitan a ser optimista, pero tú no estás dispuesto a rendirte. Horóscopo de Amor Estás cansado de esforzarte por personas que no te valoran. Quizás deberías tener más paciencia y no entregarte a quien te preste algo de atención. Tienes que luchar por lo que mereces.Libra Estás reflexionando mucho sobre cada paso que estás dando en tu vida últimamente, no quieres volver a equivocarte por precipitarte demasiado como te ha pasado en otras ocasiones. Horóscopo de Trabajo Sabes que hay un compañero que está atravesando una situación delicada. Le dedicarás unas palabras de ánimo para que vuelva a sentirse importante dentro de la empresa. Horóscopo de Amor Has acertado por completo con esa persona, cada día te demuestra todo lo que está dispuesta a hacer por ti. Te da todo lo que necesitas para ser feliz.Escorpión Tienes suerte de tener a personas tan geniales a tu lado, te conocen a la perfección, saben perfectamente lo que necesitas y siempre intenta dártelo. Trátales como se merecen. Horóscopo de Trabajo En el trabajo no rindes al máximo cuando por la noche no descansas. En lugar de cabrearte contigo mismo deberías hacer lo posible para dormir bien hoy. Horóscopo de Amor No vas a volver a dejar que nada se interponga entre tu pareja y tú, estás harto de vivir asustado por el miedo a que vuestra relación se acabe.Sagitario Dejar pasar las situaciones que no te gustan no ha solucionado esos problemas, por eso a partir de ahora te enfrentarás a ellas sin dudarlo ni un segundo. Horóscopo de Trabajo Dirás las cosas a la cara a los compañeros. Puede que eso no resulte del agrado de la gente, pero tú te quedarás muy a gusto. Será como quitarse un gran peso de encima. Horóscopo de Amor Todo el amor que has demostrado a esa persona no ha servido para que él o ella sintiera lo mismo por ti. No es culpa de nadie.Capricornio Tienes la sensación de que por mucho que te esfuerzas por los demás, nadie reconoce los sacrificios que haces. Te molesta, que te menosprecien de esa manera. Horóscopo de Trabajo En el trabajo intentarás mantener una relación cordial con los compañeros, pero sin llegar a ser sus amigos. Aún no tienes la suficiente confianza con ellos. Horóscopo de Amor Cuando tienes un problema sentimental prefieres callártelo. Sabes que no tiene ningún sentido buscar soluciones en las personas de tu entorno. Nunca te aportan nada.Acuario Hoy echarás en falta una conversación interesante, pero tienes muchos asuntos pendientes, demasiadas cosas sin hacer por culpa de la pereza que te ha dominado últimamente. Horóscopo de Trabajo No estás cumpliendo con tus obligaciones como deberías en el trabajo y lo sabes. Eso te está llevando a perder esa reputación tan buena que tenías allí. Horóscopo de Amor Cuando tienes pareja siempre te entran las ganas de ser libre. Eso te ocurrió con mucha frecuencia en el pasado, pero ahora no deseas cometer los mismos errores.Piscis Hoy uno de tus familiares acabará culpándote por las situaciones que está viviendo, no entenderás nada, no ha seguido tus consejos, por eso le van mal las cosas. Horóscopo de Trabajo Tienes muchas dudas en el trabajo y cambiarás de opinión cada poco. Así será muy complicado que aciertes en la toma de decisiones. Deberías tomarte las cosas con más calma. Horóscopo de Amor Hay una persona que está muy interesada en conquistarte. Sin embargo tú no deseas nada con ella. Es una lástima porque sabes que es buena gente.Aries No permitas que el enfado te haga perder el control sobre ti mismo, tienes que permanecer tranquilo a pesar de las circunstancias si no quieres acabar perdiendo. Horóscopo de Trabajo Despertarás muchas envidias en la empresa. Tu capacidad para afrontar todo tipo de situaciones es única. Ya les gustaría a los demás tener tu fuerza de voluntad. Horóscopo de Amor Eres una persona que cambia de opinión con mucha facilidad. Eso puede echar para atrás a mucha gente a la hora de conquistarte. No saben lo que buscas en realidad.