Horóscopo para el lunes 24

Horóscopo

Tauro Has combatido la frustración que sentías con todas tus fuerzas y al final has logrado hacer que desaparezca de tu vida. Hoy te sientes liberado y vas a celebrarlo. Horóscopo de Trabajo Has vuelto a caer en los mismos errores que creíste haber superado en tu trabajo. Tienes que ser consciente de que todo vuelve si no lo impides. Horóscopo de Amor Estás encantado con poder compartir tu vida con esa persona tan especial, cada día te demuestra que es lo mejor que tienes, no le cambiarías por nada. Géminis Te arrepientes de los errores que has cometido últimamente, pero con decirlo no es suficiente, tienes que ponerte manos a la obra e intentar solucionarlos de la mejor forma. Horóscopo de Trabajo Nunca es tarde para volver atrás y corregir el rumbo que tomaste en el pasado. Tu presente no te hace feliz, así que retrocede y arregla las cosas. Horóscopo de Amor Si no quieres sentir esos remordimientos de nuevo, no dejes que tu pasado vuelva a ti para perseguirte. Plántate y haz barrera entre esos pensamientos y tú, te sentirás mejor. Cáncer Ayudar a los demás con sus problemas te hará sentir mejor contigo mismo, has comprobado que prefieres compartir tu buena suerte y tu felicidad con las personas que no las tienen. Horóscopo de Trabajo Puedes estar satisfecho de todo lo que has conseguido durante esta semana, has dado lo mejor de ti y tus esfuerzos han sido recompensados con creces. Horóscopo de Amor No puedes evitar tener la necesidad de alejarte de esa persona, no quieres mantener una relación con él o ella, no estás preparado para ese tipo de compromiso. Leo Estás poniendo todos tus esfuerzos en combatir la frustración que sientes en muchas ocasiones, no quieres volver a paralizarte de esa manera, sólo quieres seguir adelante. Horóscopo de Trabajo Hoy tendrás algún momento de ansiedad al recordar todo lo que falta para alcanzar tus objetivos en el trabajo. No te agobies, todo llegará gracias a tu constancia. Horóscopo de Amor Hoy estás dispuesto a decirle a esa persona lo mucho que le amas, no quieres esconder más tus sentimientos, quieres dejarle claro que estás enamorado de él o ella. Virgo Hoy vas a dedicar parte de tu tiempo libre a ponerte al día con esas tareas que has dejado abandonadas. Te costará mucho, pero sabes que es lo correcto. Horóscopo de Trabajo Hoy comienzas el fin de semana encantado con los momentos que has vivido en el trabajo durante esta semana, todo ha sido gracias a tus compañeros. Horóscopo de Amor No puedes seguir cerrando tu corazón cada vez que alguien intenta acceder a él, estás perdiendo grandes oportunidades de ser feliz por ese miedo al rechazo que tienes. Libra Hoy vas a descubrir que todos los planes que has estado haciendo durante estos días no han servido para nada, todo lo que tenías organizado se vendrá abajo. Horóscopo de Trabajo Gracias a tus sacrificios y a tus esfuerzos has conseguido ganarte un hueco especial en tu empresa. Puedes estar orgulloso de todo lo que has conseguido en este tiempo.de Amor Si quieres que tu pareja te perdone, vas a tener que demostrarle que estás dispuesto a pasar más tiempo con él o ella. No puedes abandonarle cuando te venga en gana. Escorpión Si quieres que la gente que te rodea te trate como te gustaría, vas a tener que hacer lo mismo tú por ellos. No te cierres. Horóscopo de Trabajo Para sentirte mejor en el trabajo tienes que dar lo mejor de ti, tienes que hacer algo de lo que puedas sentirte orgulloso, no dejarte llevar por la inercia. Horóscopo de Amor Para alcanzar el amor en tu vida, tienes que dejar de levantar barreras entre los demás y tú, te estás aislando voluntariamente porque tienes miedo a que te hagan daño. Sagitario Hoy vas a hacer todo lo que esté en tu mano para alegrarle el día a uno de tus mejores amigos, sabes que no está pasando por su mejor momento. Horóscopo de Trabajo Estás absolutamente perdido, cuando piensas en lo que esperas de tu futuro laboral no sabes qué camino debes seguir. Elige el que te hace feliz. Horóscopo de Amor No sabes qué hacer para que tu relación vuelva a ser como antes, has perdido a tu pareja por alguna razón de la que no estás seguro. Capricornio Estás muy motivado con ese proyecto que tienes entre manos, sabes que esforzándote lo suficiente y dando lo mejor de ti conseguirás alcanzar los objetivos que te has propuesto. Horóscopo de Trabajo No acabas de solucionar los problemas que tienes en el trabajo y así es imposible que puedas avanzar como te gustaría en tu empresa. Deberías resolverlos cuanto antes. Horóscopo de Amor Poco a poco la herida de tu corazón se va cerrando, no tengas prisa en volver a iniciar otra relación, tienes que darte tiempo a ti mismo para recuperarte. Acuario Hoy vas a compensar a tus amigos por lo abandonados que les has tenido. Te encantará ver como te acogen con los brazos abiertos aunque sabes que no te has portado bien con ellos. Horóscopo de Trabajo Poco a poco las cosas mejoran en tu trabajo, estás en el proceso de alcanzar los objetivos que te habías propuesto. Te sientes orgulloso de ti mismo. Horóscopo de Amor No comprendes cómo has podido dejar atrás tanto por esa persona. Perdiste tu independencia voluntariamente, así que ahora no puedes culparte a él o ella, nunca te obligó. Piscis Hoy tu suerte no es la mejor, tendrás la sensación de que cualquier actividad que emprendas acabará mal. Deja todas esas responsabilidades para más adelante. Horóscopo de Trabajo Si no tienes demasiada energía hoy, tómate tus responsabilidades con más tranquilidad. No te agobies con cumplir con tus superiores, no te están exigiendo tanto. Horóscopo de Amor Te has decidido a iniciar una relación con esa persona, aunque sabes que vas a perder mucho, te compensa por todo lo que vas a ganar, estás seguro. Aries Te falta el valor que necesitas para hacer frente a todos esos problemas que están surgiendo ante ti. No te eches atrás, puedes con todo eso. Horóscopo de Trabajo Tu trabajo actual no te satisface, así que no vas a seguir mucho tiempo en él. Aún así, antes de irte, asegúrate que tienes alguna opción en otro lugar. Horóscopo de Amor Has despreciado tantas veces a esa persona que ya se ha cansado de estar tras de ti. Ahora que se ha ido, no puedes evitar echarle de menos.