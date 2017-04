GRINGA, GRINGA: Megamadriza aguacatera

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-27-ABR-2017/ Como dice la canción “hipocresía” durante quince días presumen y promueven respeto para Los artesanos, perro nomas hay oportunidad y sacan el cobre chingao, no les basta con obligarlos a darles regalos de agradecimiento a los disfuncionales burricipales (regalos a los manriquistas), también los que se dicen “periodistas” hasta la etiqueta cambiaron de algunos obsequios, que actuar tan loco.No pueden “morir de sed habiendo tanta agua”, al ver a los artesanos regalando sus productos y homenajeando a los disfuncionarios y periodiquistas, queda claro que no les importaba tanto, solo los ponen donde hay y sacan el pinche cobre, que pena ajena, en fin…Así son no solo los funcionarios burricipales, también quienes se dicen defensores del artesano, que, por si fuera poco, presumen, y sienten súper consumidores de arte por comprarles algunas piezas, no tienen madre ¡Aaah raza! Como dice Toño Lagunas. (frase de Toño Lagunas) Entiendan que los artesanos vienen a Uruapan, a vender sus productos porque es su tradición, su negocio, su arte, no porque sean limosneros ni mucho menos mendigos… entienden defensores de nada, con una mano critican y con la otra reciben piezas y hasta se las roban, como sucedió el pasado sábado en la casa de la cultura, un loco cambió la etiqueta de una cocucha por otra que era para Iván Bravo y así le valió madre, literal.Los funcionarios y periodiqueros deben entender que el desfalco no se da con el regateo, se da con la “extorsión” a manera de regalito y agradecimiento, como si pusieran su dinero, nooo, los 4.2 millones de pesos gastados, fueron del erario, o sea, los empleados burricipales hacen su trabajo de logística, para eso se les paga.. ¿o no? Los funcionarios, les proponen a los artesanos que donen un regalo para los empleados del pueblo, y para los periodiqueros, así se manejan, aunque esta vez no solo alcanzaron los tundeteclas, también fotógrafas independientes que curiosamente, manejan mejor la agendas que muchos medios de comunicación, así se refleja el trabajo de la directora de des comunicación, ah perdón, del director.Que en lugar de hacer su chamba se la pasa diciendo y “explicando” que no da resultados, porque el preciso Vicko Manrico no le hace caso y no le aprueba el sin número de proyectos presentados, ahora resulta que la mala comunicación es culpa del preciso, no pos si están fregaos. Así que no sean mal pensaos, no es que no funciones en su chamba, el culpable es el preciso que no le aprueba los grandiosos proyectos, hay wey la ignorancia es atrevida. Por cierto están incumplimiento, acuerdos, al recibir la coperacha de 50 pesos sin entregar el boleto de la rifa ¿ de qué sirve una reunión y acuerdos si los incumplen? Actitud propia del gobierno actual, al rato encuentran culpable.¿Hasta dónde tendrá razón Márgaro? decir que el preciso no lo oye ni lo ve y menos lee los proyectos, porque al preciso lo encapsulan de tal manera que nadie se le acerque… ups Culpable siempre hay, como en los incendios forestales, dirán misa, pero la obligación de cuidar los bosques es de quien cobra por ello, para eso les paga el pueblo, ahora si la solución fuera que los ciudadanos acudan al incendio con su cubeta de agua, pues que fregón, así sería. Pero más tardan en apagar que en volver a prender.La autoridad omisa es cómplice de los incendios forestales, que muestren cuantas denuncias hay, es obligación de la autoridad, tomar cartas en el asunto, y al no hacer nada significa que solapan esas acciones, der que otra manera le podemos llamar. El camino más fácil para la autoridad es culpar a la misma sociedad que convierten en agresores el lugar de víctimas, ocho incendios forestales al mismo tiempo y cero denuncias ¿qué sucedió con la denuncia anunciada con bombo y platillo? Hace un año del incendio del cerro de la cruz, 472 hectáreas perdidas ¿ontan los culpables? ¡Que expliquen! No solapen…Eso si hay funcionarios que, en las redes sociales, llaman a los ciudadanos cochinos, porque tiran basura, boquisueltos, porque opinan sobre los incendios forestales y exigen al gobierno que trabaje ¿así se soluciona? Lo bueno es que falta menos y hay que ver cuando venga la nueva administración si se autonombran cochinos y hocicones. Entiendan burros el pueblo no tiene la culpa, ¿cómo explican? El incremento de cambio de uso de suelo, de forestal a agrícola, nadie ve, nadie sabe, pinche gobierno solapador, porque no derivan las huertas de aguacate ubicadas en áreas forestales, porque son cómplices, corruptos o ¿no? Solo ellos no lo ven.Y luego los diputados ¿qué hacen? Hasta ahora nadie se ha pronunciado a favor de los bosques de Uruapan, pos cómo si son parte de un sistema corrupto, a parte estos entretenidos en pedir sus pinches moches del 30 por ciento para cada obra que gestionan, y por si fuera poco antes que legisladores son comerciantes, de lo que les da el gobierno para apoyar a las personas necesitadas, pero ellos las venden, voraces.Pos habrá auditoria interna en lo que corresponde a la administración burricipal, allí veremos cómo se han inflado los costos der llantas, de comida y de todo, pero lo importante será ver quiénes son los proveedores, beneficiados, eso es todo ¡ democracia para todos! Si, como no… Fe de ratas.- este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.