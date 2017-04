GRINGA, GRINGA: Manrico, en chinga pero… ¿sus regidores?

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-19-ABR-2017/ ¡Ah raza! Hasta lo que no se comen les hace daño, ahora resulta que el preciso no puede salir del pueblo porque les pica, lo malo es que todos salen al mismo tiempo y dejan al pueblo sin ley y de por si Uruapan Ciudad sin Ley.

A la diestra del señor, mientras el preciso en viaje relámpago se fue a la isla de Ixtapa, el síndico Campestre se fue con sus mujeres del pueblo, y la Ley dice que en caso de ausencia del preciso el síndico, es responsable, y si o pos el secre, que tampoco estaba.

Sin querer Uruapan se quedó sin autoridad por unos días, bueno gracias al señor no pasó a mayores y todos contentos, lo bueno es que no llegó al pueblo chifla, si no quién sabe, con bola de hampones que lo siguen.

Hay hablando de leyes, que la reelección de presidentes municipales, no está en duda ¿será? Dice el gober precioso que se quita el nombre y el apellido si no logra que en Michoacán haya reelección ¡eso es todo! ¿Cómo se pondría? Nii Silvano, ni Chiflaculo, oooh. La mala es que la reelección se podrá dar con el mismo equipo de trabajo.

Pues que bueno porque el disputable Cerillo ya le prometió a su asistente la regiduría en Uruapan, se siente poderoso, pero ya no es parte de ADN ahora es foro nuevo sol, por algo cambió tonto no es, dicen…

La que anda desilusionada en la regia Lala Ledezma, resulta que quiere renunciar a la regiduría, a un año 8 meses de gobierno no ha entendido que es representante popular y que su cargo es irrenunciable, solo podrá solicitar licencia.

Que tonta si se va, también pretende salir del PT, porque ya la tienen hasta la madre con tanta pinche pedidera de dinero, no pos así no hay salario que le alcance, primero imponiendo trabajadores, como asesores, segundo obligándola a dar cuotas a pedro juan y varios y hasta a loso estudiantes, no maMEN.

La diputada Prenda braga, se pasó de pediche, Lala, bueno pos ojalá la regidora logre entender que lo que le conviene es salir, sí, del PT pero no de su regiduría que le costó trabajo llegar, que se declare independiente.

Si Lala sale del PT se convertiría en pieza clave para el grupo manriquista, porque ante la rebeldía de los regidores de oposición, el voto de Lala resulta el más valioso para completar la cuota de los 9 oooh interesante, vendan caro su amor.

Así que los movimientos políticos se empiezan a notar, ay tá el grupo PriMor (PRI Y MORENA) el grupo primor está compuesto de priistas y morenistas, ah para impulsar a Ramón Hernández, en el 2018, hay quienes dicen que es solamente para presionar al tricolor y lograr algunas posiciones ¿será?

Pus la situación política e calienta, el gober está más que obligado a obtener buenos resultados en Michoacán, todo apunta que Uruapan sería el municipio de mayor interés para los partidos políticos, por ser la segunda ciudad en importancia y de aquí dependen el futuro de Michoacán.

Por lo pronto los periodiqueros ya empezaron a organizar su borlote para el 3 de mayo, con algunos candaditos, será un festejo para los reporteros, no para las familias, asi que quienes acostumbran llevar hasta el perro de su casa, tendrán que ir solititos.

Se acabaron los tiempos en los que algunos “periodistas”, vivales, pedían dinero para el festejo, y hacían su guardadito para todo el año, así que ahora nada de pedí dinero con ese argumento, se prohíbe utilizar el nombre del festejo el día de libertad de extorsión ¡Bien hecho muchachos!

Pues el 3 de mayo habrá tribuna libre, para decir lo que se les antoje a los comunicólogos y comunicadores, veremos de cual cuero salen más correas y comprobaremos la congruencia, con eso que ahora comunicación social esta abarrotada por recomendados.

Bueno en la dirección de des comunicación sexual, hay desde ex empleados de talleres hasta lo que se puedan imaginar, de todo un poco, lo pior es que son los encargados de informarle al pueblo las actividades de su jefe Vicko Manrico y pos, tantas personas ¿pa qué? La sala del desempleo.

Por las cosas no son sencillas, mientras el preciso sigue echándole ganas trabajando sus achichincles siguen en la pendeja y los regiburros alegando su descuento salarial, así no se va a avanzar, pero una vez que llegue el tiempo de elecciones entonces todos querrán hacerse notar, trabajen desde ahora, burros.

Lo funcionarios se les recomienda que si donan objetos para la rifa del 3 de mayo, revisen que sean productos nuevos o al menos quiten las tarjetas, en caso de reciclaje, como suele suceder.

Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.