En iniciativa del Ejecutivo, necesario priorizar la planeación a largo plazo: Andrea Villanueva

Luego de reunirse con los integrantes de la Comisión de Gobernación, la representante panista consideró que la falta de resultados en las políticas de gobierno son a consecuencia de una deficiente planeación.La falta de políticas públicas orientadas hacia el crecimiento ordenado, estratégico e integral de nuestro estado, ha generado el desaseo financiero; la falta de resultados en las políticas de gobierno y una serie de inconsistencias que no permiten avanzar a la entidad. Así lo consideró la diputada panista Andrea Villanueva Cano luego de reunirse con la Comisión de Gobernación y analizar la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, durante la cual expresó su preocupación ante la propuesta del Ejecutivo del Estado que presenta ambigüedades respecto a qué pasará con las instancias responsables de la planeación a largo plazo. Y es que las consecuencias de la falta de planeación “las padecen los ciudadanos, quienes carecen de viviendas con suficientes servicios públicos; las padecen las dependencias que no logran cumplir sus objetivos y ven perdidos presupuestos federales por no contar con planes ni proyectos que sustenten la viabilidad del recurso; la padecemos todos los michoacanos que seguimos viendo pasar gobiernos sin que logremos consolidar un estado de vanguardia”. Por ello, lamentó que no se le esté dando la importancia debida en la propuesta presentada por el Ejecutivo a las instancias responsables de la planeación y el desarrollo estratégico del estado, lo que a decir de la legisladora, únicamente ocasionará que los titulares de las dependencias sigan improvisando los proyectos y no puedan medir la efectividad ni los resultados. La representante del Distrito XVII de Morelia consideró inaplazable que en la entidad se impulse una política de gobierno que determine hacia dónde debe ir nuestro estado los próximos 30 años en materia económica, de obra pública, en el manejo de finanzas y en el crecimiento estratégico de las distintas regiones michoacanas. Ante este escenario, Villanueva Cano hizo un respetuoso llamado a las autoridades estatales para que mantengan un trabajo permanente con las Comisiones del Congreso local que analizan la propuesta, a fin de que se construya una reforma de avanzada; que integre todas las visiones y no deje fuera rubros tan importantes para el desarrollo del estado y sus habitantes.