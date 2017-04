Diputados del PRD manifiestan respaldo a sobrevivientes y familiares del accidente Siglo XXI

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

El Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIII Legislatura local en voz de la diputada Nalleli Pedraza Huerta manifestó su respaldo y solidaridad a los sobrevivientes y familiares del lamentable accidente del pasado 13 de abril en la carretera Siglo XXI, y llamó a las autoridades responsables a que se atienda a la brevedad el punto de acuerdo aprobado por el Poder Legislativo para que se mejoren las condiciones de las vías de comunicación y también a que no se deje en indefensión a quienes hoy demandan indemnizaciones. Al hacer uso de la tribuna, para razonar el voto a favor del exhorto para solicitar que se realicen diversas acciones para mejorar las condiciones de la autopista en mención y se regule el tránsito de vehículos de carga, así como incrementar la seguridad en la misma, Nalleli Pedraza expresó a nombre de los Diputados del PRD “estaremos atentos y dispuestos a respaldar a quienes hoy están viviendo un dolor indescriptible y profundo tras la lamentable tragedia”. En ese sentido, también subrayó que vigilarán que las autoridades responsables de la idoneidad de las vías de comunicación, logren que éstas cumplan con todos los criterios técnicos para lograr su propósito de la manera más adecuada, y las autoridades responsables de la vigilancia de las carreteras mejoren sus mecanismos de monitoreo y atención. Añadió que “es incomprensible, por más que quisiéramos, entender al menos un ápice de lo que hoy en sus corazones y mentes tienen los sobrevivientes y familiares de quienes perdieron la vida en el lamentable accidente del pasado 13 de abril en la carretera Siglo XXI”. Este trágico accidente obliga a todas las autoridades y responsables de la concesión a resolver algunas problemáticas, que sin duda han tenido repercusión en este y otros siniestros carreteros en la entidad. Nalleli Pedraza recalcó “como bien lo señala el punto de acuerdo, el accidente del pasado 13 de abril no es un caso atípico. Sólo este año los accidentes en la carretera Siglo XXI ya han presentado un saldo lamentable de más de 40 personas fallecidas, como se ha consignado en medios de información locales”. Por ello, llamó a revisar el estado físico de la carretera, que no sólo se limita a la condición de ésta, sino a la adecuada cantidad de carriles para la densidad de tránsito de la misma; el segundo, respecto a los mecanismos de disuasión, para que quienes conducen por esta vía decidan respetar límites, señalamientos, y criterios de seguridad.