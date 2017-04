Consejo del Poder Judicial de Michoacán da seguimiento a resultados de revisiones de Palacio de Justicia José María Morelos

Se cuenta con nuevos dictámenes especializados de Protección Civil, habrá otro acercamiento con la UMSNH

COMUNICADO CPJM/MORELIA, MICHOACÁN, 20 DE ABRIL DE 2017.- Debido a que la seguridad del personal y usuarios de los servicios de impartición y administración de justicia son prioridad para el Consejo del Poder Judicial de Michoacán, en fechas pasadas se solicitó a Protección Civil una visita de inspección para verificar el estado que guardan los edificios A y B del Palacio de Justicia José María Morelos y elaborar un nuevo dictamen.

En este sentido, es importante recordar que en 2010 y 2012 se realizaron acciones similares, esto es, una revisión exhaustiva de las condiciones de seguridad general y estructural, así como de las geológicas sobre las que se asientan dichos edificios, de manera que se contara con información y dictámenes especializados.

Posterior a éstos, se solicitaron estudios técnicos externos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyos resultados determinaron que existen daños en recubrimientos y acabados del edificio B, no así en lo estructural, por lo que no estaba en riesgo la solidez del mismo y no representaba peligro para las personas. Asimismo, señalaba un hundimiento en uno de los extremos de dicho espacio y preveía un aumento paulatino en el mismo.

Este 2017, personal de Protección Civil acudió a las instalaciones del Palacio y realizó un nuevo diagnóstico, encontrando lo siguiente:

En el edificio A: daños en el sótano del estacionamiento donde se observa deformidad y separación en el piso del asentamiento irregular que se presenta; en la caseta de vigilancia se observaron muros agrietados, deformación en marcos de puertas y ventanas; grietas en el concreto en el nivel de la fuente por lo que presenta escurrimientos de agua; en el sistema estructural del edificio se presentan fracturas en las bases de las columnas y separación en los anclajes superiores, además de placas metálicas oxidadas.

En el edificio B: en sus tres niveles se observó deformidad y daño en pisos, con desprendimiento de losetas; grietas en los muros, deformidad en marcos de puertas y ventanas donde se tienen ya cristales rotos; el asentamiento diferencial del edificio generó también daño en plafones y losas, lo que provocó escurrimiento de agua; separación y grietas en escaleras.

Además, se especifica que no se encontraron daños al momento de la inspección en los edificios de Convivencia Familiar, Archivo Judicial y Justicia Familiar, por lo que están en condiciones óptimas.

A la par, establece que dado que los edificios se encuentran sobre la influencia de una falla geológica y que el terreno presenta un asentamiento diferencial que ha generado daños en las zonas mencionadas, se requiere a la brevedad de un dictamen estructural que determine el nivel de afectación y riesgo, así como el índice de seguridad del edificio, con el fin de identificar de manera clara si el edificio es habitable o se requieren reparaciones para que sea seguro.

Por lo anterior, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán determinó que habrá un nuevo acercamiento con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, específicamente con la Facultad de Ingeniería Civil, para contar con la información necesaria y estar en condiciones de determinar acciones a seguir.

El Pleno del Consejo se encuentra permanentemente ocupado en el tema y reitera su compromiso con la seguridad de los usuarios de los espacios.