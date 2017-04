Congreso debe aspirar a construir una legislación electoral sólida

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Una legislación electoral sólida, en plena armonía con la normativa federal y fiel al espíritu de vanguardia que han tenido las leyes comiciales en Michoacán, es la que debe aspirar a construir la LXXIII Legislatura local, señaló el diputado Ángel Cedillo Hernández. El integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, subrayó que los parches y remiendos no pueden ser una opción para legislar en un tema tan relevante como la materia comicial, máxime cuando está obligado a una armonización a conciencia de la normativa local con la federal. El legislador perredista puntualizó que además de la armonización, existen temas que las autoridades electorales detectaron en la pasada contienda comicial en el estado en lo técnico que deben corregirse dentro de la Ley para clarificar y facilitar las responsabilidades de los organismos. “Ya no hay tiempo para la meditación o los pretextos, tenemos plazos fatales que hay que cumplir, ahora lo que procede es sentarnos a trabajar, a arrastrar el lápiz, revisar artículo por artículo de nuestro Código para adecuar aquello que sea preciso", afirmó el diputado por el Distrito de Uruapan Norte. “Además no podemos dejar a un lado de este proceso a las autoridades electorales o a los partidos políticos, hay que invitarlos a que se sienten con nosotros en este proceso legislativo prioritario y urgente en donde ya no hay margen para esperar”. Cedillo Hernández hizo votos por recuperar las experiencias que en el pasado se han tenido en Michoacán para la construcción de sus marcos normativos electorales y que lo han posicionado más de una vez como vanguardia en materia comicial a nivel nacional. Recordó que tanto el Instituto Electoral de Michoacán como el Tribunal Electoral de Michoacán han entregado por escrito propuestas concretas para adecuar en la norma, “todo ese material tiene que ponerse en la mesa para aterrizarlo al momento de legislar, de otra forma no tiene sentido realizar foros, encuentros o debates públicos”.