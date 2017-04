Codecos deben estar expresamente incluidos en Ley de Desarrollo Social: Manuel López Meléndez.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

En Michoacán es necesario fortalecer la participación ciudadana estableciendo en las leyes las medidas necesarias que la garanticen, apuntó Manuel López Meléndez Coordinador Parlamentario del PRD, quien destacó que una de las figuras que deben ser incorporadas en la norma es la de los Comités de Desarrollo Comunitario. El legislador Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, señaló que la inclusión de los llamados Codecos dentro de la Ley de Desarrollo Social, garantizará su operación permanente y no sólo como un programa que depende de la voluntad de las administraciones en turno para ser operado y por ello, al interior de la fracción parlamentaria se trabaja en una propuesta. “Estos Comités han venido operando y fomentan la democracia participativa y la organización comunitaria, pues fortalecen los procesos de planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas públicas del gobierno estatal por parte de la sociedad organizada”. López Meléndez refirió que la valía de los Comités es clara porque abonan a la solución de los problemas que la sociedad tiene identificados y priorizarlos, de ahí la necesidad de incorporarlo en la Ley. En ese sentido subrayó que en la bancada del PRD se está revisando la Ley de Desarrollo Social con la intención de presentar una reforma que permita establecer desde la propia norma la figura de los Codecos. Añadió que la reforma debe garantizar que los Consejos Comunitarios se desempeñen como interlocutores ante el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, con el objeto de exponer las principales demandas y necesidades de sus comunidades, así como las correspondientes alternativas de solución. “Como legisladores debemos estar claros que el trabajo público no puede ser ajeno a la sociedad así como no tiene sentido si se hace de espaldas a la gente, por eso tenemos que procurar en las leyes las medidas que sean necesarias para la comunión de esfuerzos entre la gente y sus autoridades”.