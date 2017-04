Ayuntamiento de Morelia exige todo el peso de la ley contra responsables de agresión a Directora de Inspección y Vigilancia

BOLETÍN 611/ MORELIA, MICH./ MAR-11-ABR-2017/ El Gobierno Municipal otorga todo su respaldo a la Directora de Inspección y Vigilancia, Maricruz Ontiveros Aguilar, luego de que la noche de este lunes fuera agredida físicamente por sujetos desconocidos, en los momentos en que se dirigía a su domicilio particular. De este hecho, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha dado puntual seguimiento para garantizar la salud de la funcionaria y brindar todas las atenciones posibles para su pronta recuperación y esclarecimiento de los hechos. Explicó que desde el momento posterior a la agresión, Maricruz Ontiveros se encuentra ya en un hospital de la capital de Michoacán para su observación y atención médica; asimismo, afirmó que actualmente se encuentra estable, en espera de mayores diagnósticos por parte de los médicos que la atienden. En tanto, Jesús Ávalos Plata, Secretario del Ayuntamiento, expuso que desde este lunes por la noche se dio parte al primer respondiente del Centro de Atención a Víctimas de la Policía de Morelia, para que sea esta instancia la que a su vez canalice la denuncia correspondiente al área competente de la procuración de justicia. Añadió que el Gobierno Municipal coadyuvará en la medida de su competencia con las autoridades involucradas para esclarecer esta lamentable agresión. Jesús Ávalos puntualizó que por las características del caso y en aras de no entorpecer las investigaciones, no se cuenta con mayores elementos para presumir el móvil, por lo que serán las instancias correspondientes las que en su momento presentarán los avances de la investigación. Subrayó que este hecho no quedará impune y exigió que se aplique todo el peso de la ley contra quien resulte responsable de la agresión que sufrió la funcionaria municipal.

