Avala Congreso del Estado propuesta de Jeovana Alcántar, ayuntamientos deberán procurar bienestar y protección animal

Con el objetivo de que los ayuntamientos generen y actualicen sus reglamentos para la protección y bienestar de los animales, el Congreso del Estado aprobó el exhorto presentado por la diputada Jeovana Alcántar Baca, en el que se instruye a los 113 municipios a implementar acciones a la brevedad. En ese sentido, las y los Diputados de la LXXIII Legislatura Local avalaron la propuesta de la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD, a través del cual se exhorta a los 113 municipios del estado, para que en el ámbito de su competencia procuren crear, modificar y actualizar reglamentos en materia de Protección y Bienestar Animal, apegados a la Ley de Protección Animal del Estado de Michoacán y al Código Penal para el Estado de Michoacán. Asimismo fue aprobado instruir a los ayuntamientos michoacanos para que creen o mantengan operativas sus respectivas áreas municipales en la materia, procurando que el personal que en ellas este adscrito, esté capacitado y debidamente calificado para recibir denuncias por maltrato animal. En tribuna, la Diputada por el Distrito de Hidalgo mencionó que los ayuntamientos están obligados a regular las bases normativas, criterios, y reglamentos en materia de protección animal; obligación que no puede ser incumplida, y derivado a las constantes denuncias que existen sobre el maltrato animal, es que presenta dicha propuesta, a fin de que se hagan valer los derechos de los animales. Jeovana Alcántar recordó que en los últimos años se han dado a conocer diversos casos de tortura hacia los animales a través de los medios de comunicación y principalmente a través de redes sociales, lo que ha provocado que muchos sectores de la sociedad muestren preocupación y repudio ante estos actos de violencia y crueldad, y cada vez sean más, quienes desde diferentes sectores claman respeto a los animales. Pese a que existen normas sobre el manejo y protección de los animales, en muchos lugares no se cumplen, ejemplo de ello varios municipios del estado no cuentan con una reglamentación que garantice la protección, manejo, trato digno y respetuoso hacia los animales y mucho menos tienen un área que atienda lo relacionado a lo mismo. Dejó claro que el buen trato a los animales es el reflejo de una sociedad responsable y solidaria con los demás, la violencia hacia los animales genera violencia contra el ser humano y desencadena actitudes negativas que culminan en delitos contra las personas humanas. Por lo anterior, resaltó como prioritario que los ayuntamientos de nuestra entidad, generen reglamentación en materia de protección animal o, en su defecto, la actualicen si es que ya existe en cada municipio; además, crear o mantener operativas las dependencias encargadas de atender lo correspondiente. Asimismo, en cumplimiento a lo que refiere el artículo 4º de La Ley de Protección a los Animales para el Estado, debe asegurarse que en las dependencias municipales se cuente con personal calificado para recibir denuncias atingentes al maltrato animal, entre otras. Por lo anterior, la diputada Jeovana Alcántar celebró que los integrantes de la LXXIII Legislatura aprobarán el punto de acuerdo a través del cual se exhorta a los ayuntamientos para impulsen acciones en favor de la protección animal.