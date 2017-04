Asociaciones nacionales e internacionales de congresos muestran interés en Morelia

MBOLETÍN 569/ MORELIA, MICH./ LUN-03-ABR-2017/ La Secretaría de Turismo de Morelia, llevó a cabo importantes gestiones para fortalecer el segmento de Turismo de Congresos y Convenciones, el cual ha sido impulsado desde su inicio durante esta Administración, arrojando importantes resultados a favor de prestadores de servicios. En este sentido, Thelma Aquique Arrieta informó que derivado de los trabajos que se llevaron a cabo en la edición número 42 del Tianguis Turístico de Acapulco, se pudieron llevar a cabo reuniones con las Oficinas de Congresos y Convenciones de destinos como San Luis Potosí, Guerrero y Chiapas. Esto se da en aras de fortalecer alianzas a través del Consejo de Promoción turística de México (CPTM) con las principales asociaciones dedicadas y especializadas en este ramo, como son SITE, Metting Professionals International (MPI en inglés), la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA en inglés), la Asociación Internacional para la Gestión de Exposiciones (IAEM en inglés), la International Association of Convention and Visitor Bureaux (IACVB), la American Society of Association Executives (ASAE) y la Asociación Internacional de Organizadores Profesionales de Congresos (IAPCO en inglés). A través de esta alianza, se extendió la invitación para que dichas asociaciones conozcan los atractivos turísticos de Morelia y contemplen llevar a cabo convenciones de todo tipo, acordes a la infraestructura turística con la que se cuenta en la ciudad. De esta manera, Aquique Arrieta reiteró el compromiso del Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar de proyectar a la ciudad como un destino turístico de Congresos y Convenciones y en donde cabe resaltar que desde inicios de esta Administración se creó el departamento especializado en gestionar este sector.

