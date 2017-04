GRINGA, GRINGA: No rebuznan porque ignoran la tonada

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-05-ABR-2017/ Luego no quieren que les llamen Burrooos: 5 regiburros del PAN, PRI y Partido verde confundieron la gimnasia con la magnesia, y demandaron al municipio, ante el tribunal federal electoral, para que les regresen la disminución de salario, pago de telefonía celular, asesores y gasolina.

¿Así o más claro? que razón tiene Anita, la Huerfanita, cuando dice “qué culpa tienen los pobres burros” refiriendo al término “regiburros” pos si, el burrito sabe más que tú, la demanda presentada solamente denota ignorancia, primero la presentaron extemporánea, segundo no es la instancia, ahí pueden defender derechos electorales “votar y ser votado”

Ahora acusan al preciso Vicko Manrico, ¡ajá!, si fue un acuerdo del ayuntamiento con los votos de los quejosos en contra, así que no es un responsable físico, el ayuntamiento en pleno, ¡burros!

Bueno pos como además fue presentado después de 5 días hábiles pues es extemporáneos, parece que planean demandar ante otra instancia, pero pos los tiempos ya pasaron, como decía el personaje de Héctor Suárez, “o hay, no hay” ya perdieron y que apechuguen.

Cada regiburro recibía, 40 litros de gasolina semanales, 18 mil pesos para el pago de asesores, 50 mil pesos de salario y compensaciones, además, metieron a trabajar a sus amigos y familiares, hay quienes acumularon 15 plazas y el respectivo pago de telefonía celular, tras el programa de austeridad, perdieron 20 por ciento del salario, 9 mil de asesores, la telefonía y la gasolina.

Finalmente, los regiburros no asimilaron los descuentos, pero una demanda que debieron presentar en el tribunal de lo laboral, lo hicieron en lo electoral, equivocación, equivocación, pero más allá demostraron las ganas de dinero que tienen, la falta de congruencia en el hacer y decir, con la derecha piden al preciso y con la izquierda lo muerden, pero al pueblo. Porque son los ciudadanos quien paga.

Poss será el sereno, pero los regiburros que demandaron al pueblo, van a querer ser diputados y hasta presidentes burricipales, pero cuando salgan a pedir el voto, se les recordara la avaricia que hoy tienen para cobrar sus servicios, que dejan mucho al deseo, no hacen nada y quieren hasta asesores, que no la chinguen.

Los regiburros tienen que cumplir legislando en beneficios del orden social, para que al menos tengan con que exigir y de buena fe, porque legalmente están perdidos, al presentar otra demanda por descuento al salario solamente serán blanco de nuevas burlas, hay no ver para creer.

Pero pos no saben ni lo que quieren, primero piden información vía electrónica, después que siempre no por que no saben utilizar la nueve, ¿o sea? ¿Ignorancia o ganas de chingar al preciso? Ojalá sea la segunda.

Ya parecen el Sutem, completamente partido a la mitad por incumplimiento de acuerdos, la planilla contraria estuve a 69 votos del triunfo, lo malo es la mano y cola peluda de Don Eligio y su fiel Carlitos, y hasta Márgaro metió la mano por su negro amante, en lugar de que cumpla con su trabajo, que deja mucho al deseo, estuvo metido apoyando a la planilla rosa, si no, hoy la historia sería otra.

Así como dice el diputado cometa, Al…aniz, “Uruapan es otro después de Al…Aniz” que rezón tiene el diputable, es verdad, antes de Al…Aniz, Uruapan tenías una cedrera libre de paracaídas, era pulmón de Uruapan, la colonia ferrocarrilera sería un lugar de recreación y no una invasión, el cerro no estaba urbanizado por paracaídazos que apoyó el diputadito. Tiene razón si Uruapan era otro antes de Alaniz.

El diputado que hoy es comerciante de gas lacrimógeno, ¿ de qué se trata? Se supone que os diputados están para hacer leyes y vigilar que se cumplan, pero pos no, y que ni se hagan tantas ilusiones porque no hay leyes secundarias en Uruapan para las reelecciones aún, Chifla debe trabajar en el tema.

Ha encuestas, Vicko Manrico no está reprobado, chifla sí, pero la calificación no es pior, la inseguridad es un tema que le duele a los uruapenses y a los michoacanos, pero no se hagan chaquetas mentales, no es de un día para otros, ay que ver si como roncan duerme.

Los diputados locales, todos, no han hecho nada por Uruapan, ni una obra ni nada, a si vendrán a pedir el voto pa lo que sigue, aunque hay quienes ya contendieron y perdieron, y otros cerillos divorcias que con la asistente piensan que tienen el triunfo, a la mejor si ero no del poder…

Los políticos actuales han utilizado el poder para llenarse las bolsas de dinero, hasta comerciantes son, compiten con ferreterías, carniceros, zapateros y vendedores de muebles, así cuando quieran escalar que pongan sus puestos para pedir votos, sigan así para que logren votos, porque pues GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

Fe de ratas.- este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.