Tarímbaro ya tiene consejo político municipal del PRI

TARÍMBARO, MICH./ DOM-12-MZO-2017/ "Saludan con sombrero ajeno, porque la mayoría de los recurso que ejerce el gobierno del estado, proviene de la federación; porque Enrique Peña Nieto tiene un compromiso con los michoacanos que asumió la presidencia", fueron las palabras del líder del PRI en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, durante la toma de protesta de los nuevos consejeros políticos municipales de Tarímbaro.Aseveró que este municipio es muy representativo para la entidad por su trabajo político y cercanía con la capital michoacana; además de que ahora que es cabecera distrital, será un punto estratégico en las contiendas electorales. "Este municipio representa mucho para el PRI en Michoacán; y tenían ocho años sin contar con consejo político legal y estatutariamente reconocido; y en la actualidad es indispensable y necesario estar en dentro de la legalidad electoral para no tener traspiés en procesos internos ni externos", comentó. El dirigente estatal resaltó la importancia de los consejos políticos, ya que "son el órgano superior del partido", porque aglutinan a los priistas que tienen 30 o más años dentro del instituto político, gente que ha tenido representación popular o que han sido líderes de sectores y organizaciones. "Estoy seguro de que los nuevos consejeros trabajarán con mucha unidad y acuerdos, buscando la victoria para su municipio, y todas las voces de Tarímbaro serán escuchadas". Por su parte, Juan Pérez, presidente del PRI municipal, aseguró que con la toma de protesta de los nuevos consejeros, el partido nuevamente estará plenamente unido; "no hay espacio para caprichos ni imposiciones, debemos buscar la unidad, porque es el único camino para el triunfo y para ello debemos trabajar", señaló. El Secretario de Organización del Comité Directivo Estatal, Antonio Guzmán, puntualizó que cuando los priistas están juntos toman las mejores decisiones; por ello exhortó a la militancia a estar unidos, y apuntó que se requiere de la participación de todos, de la energía de los jóvenes, de la mesura de las mujeres y de la experiencia de los hombres del partido; "si vamos juntos en el 2018 ganaremos. Debemos construir convergencias de las divergencias, preparémonos para ganar", exclamó. Además de la militancia, acudieron a la toma de protesta en las instalaciones del comité municipal: secretarios del CDE, ex presidentes municipales y de partido, ex diputados y líderes de sectores y organizaciones.