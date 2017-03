Sociedad y Gobierno se suman para hacer de Morelia la ciudad cultural del país

El Presidente Municipal, Alfonso Martínez encabezó la conformación del Grupo Consultivo para impulsar la candidatura del municipio a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.BOLETÍN. 524/ MORELIA, MICH./ LUN-27-MZO-2017/ Con miras a consolidar a Morelia como la capital cultural del país en un mediano plazo, el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado a la sociedad civil organizada a sumar esfuerzos con el Gobierno Municipal para potenciar la vocación histórica y cultural del municipio, a través de la candidatura del municipio a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Durante la conformación del Grupo Consultivo para impulsar esta iniciativa y acompañado por el Síndico Municipal, Fabio Sistos Rangel; el Secretario del Ayuntamiento, Jesús Ávalos Plata; el Secretario de Cultura, Miguel Salmon del Real; así como el Secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Plaza Urbina, el Presidente Municipal enfatizó que este proyecto debe ser emanado de la participación ciudadana y no sólo desde la autoridad. “Este es un llamado para trabajar todo junto con la sociedad; para integrarnos, vincular los esfuerzos, unirnos y trabajar con un mismo objetivo, que es, en este primer paso, lograr esta candidatura para ser Ciudad Creativa por parte la Unesco, por medio de la música, y en un mediado plazo, convertirla como la Capital Cultural de México”, acotó. Martínez Alcázar, resaltó además que este proyecto forma parte de los ejes medulares del Plan de Gran Visión Morelia NExT, que marcan que más allá de enfocarse en el desarrollo urbanístico de la capital michoacana, están orientados en potenciar la vocación cultural del municipio. En este tenor, refirió que muestra del compromiso de la actual Administración con este rubro, es que se creó la Secretaría de Cultura municipal, la cual, dijo, será pieza clave para detonar las industrias culturales en la ciudad. En su oportunidad, el Secretario del Ayuntamiento, Jesús Ávalos, reconoció el interés de los diversos sectores de la población por sumarse a esta iniciativa; puntualizó que es muy importante la participación de todos para hacer una gestión adecuada e incluyente, que permita consolidar la candidatura de Morelia dentro de la red. Al hacer uso de la voz, Plaza Urbina, hizo hincapié en que la intención de integrarse dentro de la inscripción de Ciudades Creativas de la UNESCO, más que un reconocimiento o un distintivo, “es una decisión de Ciudad, de vocación y destino, de todo su gobierno y de la sociedad civil organizada, de impulsar los bienes intangibles de los morelianos”. Detalló que actualmente la tendencia mundial radica en apostar por las industrias culturales e intangibles que por los bines tangibles, sobre todo considerando la vocación del municipio, Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que indicó que esta candidatura resulta elemental para fomentar la prosperidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por su parte, el Director del Colegio de Morelia, Alejandro Amante Urbina, explicó que la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO se creó en el 2004 con la finalidad de promover la cooperación entre sus miembros; de tal manera que las ciudades miembro deben promover la creatividad como factor de desarrollo urbano sostenible, teniendo como objetivo, posicionar las industrias culturales como base para el desarrollo local y la cooperación activa a nivel internacional. Informó que en 2015, la Red de Ciudades Creativas otorgó el nombramiento a 3 ciudades mexicanas: Ensenada con Gastronomía; Puebla en Diseño; y San Cristóbal de las Casas con Artesanías y arte popular, en tanto que en el caso de Morelia considera el campo creativo la Música, ya que esta ha sido un elemento que constantemente ha estado presente en la historia de la capital de Michoacán. Lo anterior, agregó el funcionario, ya que el municipio alberga no sólo al Conservatorio de las Rosas, la Facultad Popular de Bellas Artes UMSNH, ENES Morelia UNAM, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, sino también es sede diversos festivales como el de Música, Órgano, Jazztival, Mariachi y Guitarra. En su oportunidad integrantes del Grupo Consultivo, conformado por actores de diversos ámbitos, como el académico, institucional, social, Consejo Ciudadano y empresarial, coincidieron en subrayar el interés del Gobierno Municipal con el impulso a la Cultura, tanto por la creación de la Secretaría en la materia, como por este proyecto; asimismo, se comprometieron a sumar esfuerzos para lograr esta candidatura.