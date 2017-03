Segundo tiempo letal para vencer a delfines

ALINEACIONES

“Mantenernos invictos es una meta”: GARCÍA ARIAS

COMUNICADO ATLÉTICO VALLADOLID/MORELIA, MICH. A 12 DE MARZO DE 2017 .- Con un gran segundo tiempo, Atlético Valladolid derrotó 3 – 0 a Delfines de Abasolo en actividad correspondiente a la Jornada 21 del Grupo VIII de la Tercera División Profesional, celebrada por única ocasión en la cancha José Calderón de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, de la capital michoacana. Las tres anotaciones de las Panteras fueron marcadas en el segundo tiempo. Dos obra de Luis Coronado y otra más de Hamblet Gaona.

Delfines de Abasolo fue el único equipo que en la primera vuelta logró superar de alguna manera al Atlético Valladolid. Ya que en el juego celebrado en su territorio, el resultado fue de empate sin goles, pero ellos se quedaron con el punto extra disputado en penaltis.

Por tal motivo, había una cuenta pendiente con el equipo en turno, que se plantó de buena manera durante el primer tiempo, limitando las opciones de gol de los vallisoletanos.

En el lapso inicial, la más peligrosa la tuvo José Ángel Solórzano, quien tras anotar el gol del triunfo la jornada anterior, fue elegido titular en este partido. ‘El Caballo’ tuvo la opción clara tras un servicio por derecha de Sámano, pero su disparo fue tapado por el portero delfín.

No hubo mucho mayor número de jugadas claras en el primer tiempo, pero en el complemento, Atlético Valladolid jugó uno de sus mejores lapsos en lo que va de la Segunda Vuelta. Con posesión, movimientos, intención, idea y llegadas.

En una acción por derecha, la pelota llegó a línea de fondo tras un pase de Ángel Solórzano a profundidad, donde apareció Ricardo Martínez para meter un centro preciso a Hamblet Gaona, quien conectó un certero cabezazo con mucho mérito, porque estaba de espaldas a la portería y la clavó al ángulo superior izquierdo de la portería. Fue el primer gol al minuto 55.

Al 68’, llegó el segundo gol. Luis Abraham Coronado, volante zurdo, había ingresado unos minutos atrás, entró enchufado y cerró la pinza en una jugada generada por Hamblet Gaona y Raúl Sámano, quienes iniciaron la triangulación.

El tercer tanto fue anotado por Coronado de nueva cuenta. En una jugada a velocidad, descolgó por el centro, ganó el mano a mano y al entrar al área cruzó con un izquierdazo al portero para sellar el 3 a 0 definitivo.

Con este resultado, las Panteras del Atlético Valladolid se mantienen como líderes invictos tanto del Grupo VIII, como de la tabla general, al registrar 54 puntos, produco de 17 triunfos y dos empates.

El sigiuente compromiso será el sábado 18 de marzo en el estadio la Cañada de Querétaro, contra Gallos Blancos, en punto de las 13.00 horas.

Así mismo, el próximo juego de local, será de nuevo en el estadio Venustiano Carranza como sede, el domingo 26 de marzo, como anfitriones de CDU Uruapan.

ALINEACIONES

ATLÉTICO VALLADOLID

12.- Kefren Avilés

3.- José Luis Olvera

20.- Ricardo Martínez

7.- Eduardo Olvera (Salió X Luis Coronado al 55’)

18.- Alonso Contreras

6.- Jasiel Chávez

19.- David Gutiérrez

5.- Raúl Sámano

26.- Ángel Solórzano

29.- Alejandro Chávez (Salió al 76’ X Rodrigo Arellano)

9.- Hamblet Gaona (Salió al 80’ X Aldair Arvizu)

DT.- Adrián García Arias

DELFINES DE ABASOLO

5.- Óscar Delgado

6.- Josué Meza

9.- Juan Elizarrarás

13.- Elihu Buenrostro

23.- Misael Tenorio

26.- César Maldonado

32.- Sergio Medel

34.- Francisco Pérez

35.- Fernando Gutiérrez

37.- Abraham Servín

39.- Luis Escobedo

DT.- Antonio Manjarrez

LÍDERES GENERALES TRAS 20 JORNADAS

Se disputaron ya 20 jornadas dentro del calendario de Tercera División Profesional para el Grupo VIII y Atlético Valladolid superó el medio centenar de puntos (51), para mantenerse en lo más alto tanto de la tabla del sector, como de la tabla general.

Los vallisoletanos han disputado 18 partidos y han descansado en dos fechas. De los 18 juegos disputados, han obtenido 16 triunfos y dos empates.

En las igualadas, se perdió el punto extra en una ocasión (ante Delfines de Abasolo, rival del próximo domingo) y se ganó el punto extra contra Tigres Blancos Gestalt.

Uno de los objetivos deportivos para el Atlético Valladolid en el presente torneo, es terminar de forma invicta la temporada, para tener posibilidades de mantener el liderato general y de ese modo tener algún privilegio en la liguilla.

“Los cambios funcionaron”: GARCÍA ARIAS

Adrián García Arias, director técnico del equipo, le dio el merito del triunfo a la forma en la que el equipo trabajó durante la semana, ya que lo pudo ejecutar en el campo de juego, sobre todo en el segundo tiempo y resaltó que los cambios funcionaron.

“Me gustó el segundo tiempo. Se pudo reflejar el trabajo, las progresiones, las mecanizaciones, que hicimos en la semana. El equipo ya tiene claro cómo es la salida, quien tiene que salir, quiene se tiene que meter. Los recorridos. Somos un equipo ordenado con el balón. Hemos entendido esa paret. De aquí al final vamos a trabajar la parte de medio campo hacia el frente para seguir insistiendo, porque los otros equipos están jugando a destruir nada más”.

El estratega destacó la labor de Luis Coronado, autor de dos goles al ingresar de cambio. “Es muy importante de destacar que los cambios funcionaron. Luis Coronado entendió que con su calidad, le alcanza para hacer mucha diferencia, hoy entendió que doy el pase, y me muevo, no me quedo viendo lo bonito que le pegué. Él y todo el equipo entendieron la forma en la que había que jugar el segundo tiempo para sacar el resultado y me voy satisfecho”.

Al ser cuestionado sobre el invicto, García Arias, indicó: “Hoy seguimos invictos, no hemos ganado nada todavía, hay que aterrizar bien todo. Estamos arriba en el grupo y hemos mantenido así desde que iniciamos , pero hay otros grupos, de otros lugares, donde hay otros equipos muy complicados y el equipo así lo tiene que entender”.