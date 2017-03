Se pronuncia Carlos Quintana por mayores oportunidades para jefas de familia

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

El diputado panista lamentó que las mujeres sigan enfrentándose a una sociedad que no les brinda las mismas oportunidades que a los hombres.Ante el creciente porcentaje de hogares encabezados por una mujer en nuestro estado y a nivel nacional, el coordinador de los diputados del PAN Carlos Quintana Martínez, subrayó la importancia de fortalecer y promover políticas públicas que procuren la plena participación de la mujer, ello a través de mayor protección a sus derechos pero sobre todo del empoderamiento que les permita alcanzar al máximo su potencial. Lo anterior como parte de la conmemoración este 08 de marzo del Día Internacional de la Mujer, respecto al cual, el diputado local reconoció gran compromiso y el doble esfuerzo que desempeñan aquellas mujeres que tienen solas la responsabilidad de llevar un hogar, quienes con amor y entrega absoluta, sacan adelante a su familia. Quintana Martínez lamentó que a pesar del trabajo diario que realizan para acortar las diferencias entre hombres y mujeres, las féminas siguen enfrentándose a una sociedad que las discrimina, que no les brinda las mismas oportunidades ni las mismas prestaciones en el ámbito público y sobre todo, en el ámbito laboral. Y es que de acuerdo a cifras del INEGI, dos de cada tres mujeres ocupadas (66.9%) son subordinadas y remuneradas; de este porcentaje, 37.7 por ciento no cuenta con acceso a servicios de salud como prestación laboral; más de la tercera parte no cuenta con prestaciones laborales y sólo una de cada dos trabajadores subordinadas goza de vacaciones pagadas. Esto sumado a que 41.9 por ciento trabaja sin un contrato escrito y que únicamente el 16.9 por ciento tiene reparto de utilidades, deja a las michoacanas que son jefas de familia en alto grado de vulnerabilidad, por lo que Carlos Quintana exhortó a las instancias responsables tanto del Gobierno Estatal como de los municipios, velar porque las leyes en la materia se cumplan y que tengan garantizadas mejores condiciones para desempeñarse en el ámbito profesional. Finalmente, el representante de Acción Nacional indicó la oportunidad de esta fecha para celebrar y reconocer la enorme contribución que diariamente realizan las michoacanas, quienes con su ayuda, permiten la consolidación de un Estado desarrollado y de mayores oportunidades para todos.