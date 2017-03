SACRILEGIO POLÍTICO: No se debe repicar la campana y andar en la procesión

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

EL REVERENDO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-29-MZO-2017/ So pena de recibir la anatema de la grey católica, de nuestra bienamada parroquia aguacatera, abordaré en este púlpito digital un tema que atañe a los QQ:. HH:. De las diversas logias masónicas; y, al decir hermanos, abrazo a sus hermanas. Sea pues.Me inquieta que los librepensadores del oriente uruapense sean víctimas del engaño con una serie de mensajes digitales en los que se ataca feroz, pero cobardemente a la HH:. Laurena Guillete, madre superiora del Convento Tecnológico Superior de Uruapan, a quien señalan de ultrajadora de un mural elaborado por el maestro Farid Rueda, en el que plasmó la evolución de la ciencia ¡vade retro, satán!.Dicha creación fue adicionada, en tiempos de Fray Raúl Pax, con una serie de símbolos masónicos, como una forma de apantallar a los profanos y congratularse con los diferentes talleres que operan en nuestra congregación.Hay que recordar que México es un estado laico y que en las instituciones públicas no debe haber imágenes, alegorías o símbolos que inlcinen la balanza hacia iglesías, secta o congregación alguna.Es así que la madre superiora, Laureana Guillete, pese a su condición de fraterna activa, se vio obligada a acatar el estatuto institucional del Convento Tecnológico Superior de Uruapan, de manera que ordenó la supresión de los símbolos masónicos parchados, sobre el mural original y colocar en su lugar los escudos de las diferentes carreras que se ofrecen en esta augusta institución.Preparamos este fervorín, a sugerencia de Chavo Ordaz, ex Ven:. G:. M:. de la Logia del Valle de México, quien está atento a los acontecimientos del Gran Oriente Michoacano y se preocupa porque surjan HH:. Con actitudes aviesas que busquen el caos y la confusión como instrumentos de venganza.La preocupación surge porque se puede generar un caldo de cultivo similar al Convento Tecnológico Superior de Apatzingán, donde el asesinatado del Fraile Superior, tiene consternada a la comunidad tecnológica. Llama la atención que en la divulgación de este chisme digital, esté involucrado un perfil de “Luis Ramos” con el don de la ubicuidad porque estando en Apatzingán, inició la denuncia pública de la “aberrante” alteración de un mural; al grado de escribir que le habían borrado la firma del autor.Mi abuelo y el de Raúl Pax coincidieron en sus estudios de maestros rurales en “La Huerta” tuvieron grandes maestros del exilio español; en alguna ocasión un mentor les dijo: “Jamás se peleen con una mujer: si le ganan son unos hijoeputas y si pierden, ¡hostias! Quedáis como gilipollas”. Nadie experimenta en cabeza ajena. En su caso, yo tomaría un año sabático, me iría en mi Harley-Davison. Digo para no andar al rato como los exobispos prillistas, Duarte, los dos, que andan “juidos”. Y aquí en el Convento Tecnológico Superior de Uruapan, una auditoría esclareceríamuchas cosas. Mejor que no le busque ruido al chicharrón.Sea pues, fieles seguidores. Nos leemos en la siguiente y que el Señor os coja confesados. Es cuanto.