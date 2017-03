SACRILEGIO POLÍTICO: Los idus de marzo

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

EL REVERENDO/ INFOMANIA/ INFOMANIA/ MAR-21-MZO-2017/ En el antiguo calendario romano, Marzo era el primer mes del año y sus primeros días estaban considerados de augurio; posteriormente, los idus de marzo se afamaron por el asesinato de Julio César. Hecha esta consideración, caros hermanos,veo la necesidad de externar este fervorín para ilustrar sobre los desvaríos de la parroquia aguacatera, en donde el ministro Vico Manrico tiene una calificación excelente por las demoliciones y edificaciones, lo que proyecta una imagen laboriosa y progresista. Sin embargo, la notaria parroquial es una réplica de la curia de los Borgia, en donde se traman conspiraciones, se desborda la lujuria y los pecados capitales son el pan nuestro de cada día.Llama la atención de la dimisión del cófrade Cristiano Roberto Al-Azar Montaraz, afectado del síndrome del zopilote estreñido: planeaba, planeaba y planeaba pero no hacía nada; vivía más en la metrópoli, impartiendo cátedra en el colegio Nacatlán, donde invirtió limosnas uruapenses para impulsar como directivo a un correligionario que ahora lo arropa con brazos amorosos.Cada quien. Ahora también rememoramos que Sor Lupita Alférez Legal, alfil de Simón-Pedro Pancartas, deja la dirección de vinculación comercial para regresar a la Canaca, donde hay un desorden cañón pero, al menos le dan mayor margen de maniobra y sin el yugo de la desconfianza que impera en la ManriParroquia.En nuestros ejercicios espirituales oramos por el buen tino de nuestro párroco Vico Manrico, quien puede repostularse para otro período pero, ante todo, debe efectuar un acto de contrición y atender el equipo con el que guía a la feligresia uruapense. Recordamos que el Papiringo Gallardo dejó la dirección de Normas de Miedo Ambiente, apenas iniciada esta gestió, para no hacerle sombra a su cachorro, quien -pese a las jornada$ de $alud vi$ual- no ve clara su posible candidatura a una curul. También se fue -ipso facto- el mercader Pepe Jodínez Mora, encargado de relaciones públicas, quien se hartó de trabajar largas jornadas sin recibir el pago correspondiente a su dedicación; decían que había austeridad mientras otros funcionarios se despachaban con la cuchara pozolera ( como el tal Cristiano Roberto).A principios de este 2017, se fue de la parroquia, la hermana Zenayda Calderas, quien planeaba generar su fondo de retiro con los óbolos donados por el canónigoChucho Zamorano, un pesado de la cofradía Nueva Derecha, quien le sugirió hacer hoyos para justificar la búsqueda de túneles histéricos en el centro de la ciudad. Sin embargo, se negó a dar el diezmo y fue condenada al ostracismo.Aclaramos, las malas lenguas se referían a la funcionaria como Sor R. o como Sor R., pero ella nunca tomó los hábitos, pese a conservarse célibe, de manera que es falso de toda falsedad, que haya faltado a sus votos de obediencia, castidad y pobreza. Además quien esté libre de moche que lance el primer diez por ciento.Zenayda decidió dejar el proyecto cuando supo que eliminarían su proyecto evangelizador sobre Prospectiva e Inequidad Degénero; así que no la molesten y la orillen a hablar porque hay fotos y videos comprometedores con los que puede afectar la trayectoria futura de quienes si hicieron votos. Advertidos quedan.Estamos en plena cuaresma, tiempo de reflexión, vivamos conforme lo establece El Señor, el proyecto se llama Vico Manrico, se llama Uruapan, la parroquia que No orgullece pero es cuestión de percepción; aparte ya dijo el obispo Silvano Aureoles que está garanizada la seguridad para el Tiangues ArtesAnal; entonces roguemos al señor que el tianguis sea permanente ¿o no?. Y bien, hermanos, solamente para aclarar: he descuidado este púlpito virtual pero no es prohibición de mi párroco Manrico; es cierto que no tecleaba desde la campaña evangelizadora pero estaba muy ocupado en la obra humanista de Vico, quien me ha distinguido con el Nihil obstat para difundir estos mensajes. Sea pues, que el Señor os coja confesados. Hasta la siguiente.... si no me ascienden al trono de Cristiano Roberto.