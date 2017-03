Refrenda Rosa María de la Torre su respeto a la autonomía de la UMSNH

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

“Es el Consejo Universitario, el responsable de realizar modificaciones a la Ley Orgánica”La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rosa María de la Torre Torres, refrendo su respeto a la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y aseguró que no avala ni avalará, una reforma a la Ley Orgánica universitaria, que sea unilateral o propuesta parcial e integral por un sólo sector de la Máxima Casa de Estudios en la entidad. Al inaugurar una Exposición “100 Años de la Universidad Michoacana en Documentos (1917-2017)”, la legisladora señaló que los tiempos de dar madruguete a la Universidad Michoacana o sacar proyectos de reforma a espaldas de la misma Institución ya pasaron. Al respecto refrendó que es el Consejo Universitario, en su conjunto, el responsable de realizar, en su caso, este tipo de modificaciones a la Ley Orgánica. De la Torre Torres, aclaró que si bien es nicolaita -no por ser egresada de esa casa se estudios- sino por tener una trayectoria laboral dentro de la UMSNH, desde el año 2004, en este momento se encuentra con licencia y es respetuosa de lo que determine el Consejo Universitario en cuanto a la vida interna de la Institución Académica. Precisó que a pesar de que dentro de las atribuciones de un legislador está poder realizar modificaciones al marco legal de las instituciones, en algo tan delicado como reformar el marco normativo de una institución autónoma por ley, tiene que seguir los cauces constitucionales. En ese sentido reiteró que un deber de los representantes populares es tomar en cuenta el consenso de la UMSNH, a través de su Consejo Universitario, para evitar que sea una reforma legal, pero no legítima y que cuente con el aval de la comunidad académica. Sostuvo que desde el poder legislativo se respetará la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por lo que nunca realizaría acciones que perjudicaran este principio. “A 100 años de su constitución como una Universidad autónoma, es muy importante que la recibamos en esta casa; en este momento el profundo valor que tiene el tema de la autonomía universitaria, como decía el señor rector, es el baluarte desde el cual se define la libertad de cátedra, de cada pensamiento y la libertad de la auto-organización que tienen las universidades sin ninguna incidencia externa ya sea de factores religiosos, sociales, económicos o políticos”, resaltó.