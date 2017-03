Realizará IMSS jornadas sabatinas de vasectomía sin bisturí en la Unidad de Medicina Familiar No. 80

COMUNICADO/MORELIA, MICH., 9 DE MARZO DE 2017.- El próximo sábado 11 de marzo el IMSS realizará Jornada Sabatina de Vasectomía sin bisturí para derechohabientes y no derechohabientes en la Unidad de Medicina Familiar No. 80, ubicada en Av. Madero No. 1200, col centro de esta Ciudad, a partir de las 8:00 hrs.

De acuerdo con la doctora Sandra Torres Suárez, encargada del módulo de Planificación Familiar de la Clínica 80, el procedimiento para la vasectomía sin bisturí es muy sencillo que no excede de 15 minutos, se utiliza técnica Lee que consiste en utilizar una pinza de Lee para separar la piel medio centímetro, se utiliza anestesia local, por lo que no se requieren estudios preoperatorios de laboratorio, los pacientes salen caminando, y es un método anticonceptivo con una efectividad del 99.9%.

Los cuidados posteriores consisten en aplicar hielo por las siguientes 4 horas, evitar cargar cosas pesadas durante los 7 días subsecuentes y se da un seguimiento a los 8 días para revisión de la incisión, y a los tres meses para hacer la espermatobioscopía.

Es importante destacar que la vasectomía puede ser reversible con cirugía, y de acuerdo con la doctora Torres Suárez no es un factor para la aparición de tumores testiculares, ni está vinculado con el cáncer, ni el crecimiento de la próstata y mucho menos con problemas de virilidad o interferencia en la actividad sexual.

Por tratarse de un servicios que el IMSS brinda a derechohabientes y no derechohabientes, en el que no hay un rango de edad, para asegurar su lugar, el Instituto sugiere a los interesados acudir previamente la UMF en mención o comunicarse al teléfono 4434 90 14 68 para mayores informes.