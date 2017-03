PT impulsa con fuerza la revocación de mandato: Bernal Martínez

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Se debe aprobar porque es mandato popular.La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria, Diputada Mary Carmen Bernal Martínez, manifestó que impulsar la revocación de mandato es una demanda social, pues la ciudadanía está harta de los malos servidores públicos, aquéllos que roban, saquean, se enriquecen ilícitamente, quienes piensan que los recursos públicos son propios. Expresó que es compresible que la gente esté cansada de confiar su voto a personas que al llegar al cargo se desentienden y actúan de manera abusiva en contra de quienes votaron a su favor; “la gente también ha expresado que debería existir ya una figura para poder removerlos de sus cargos, cuando se les demuestre tajantemente que cometen perjuicio contra la población”. Bernal Martínez dio a conocer que el Partido del Trabajo al conocer estas necesidades es que impulsó la iniciativa que prevé la revocación de mandato como una herramienta que hará equilibrio frente a la reelección que fue aprobada por los diputados federales y que es un tema que se tiene que armonizar en Michoacán sin falta. “Sabemos que los diputados en el Congreso de la Unión le dieron cabida a la reelección con el argumento de que es una manera de premiar a los buenos servidores públicos, pero se olvidaron de algún instrumento sancionador que sirva para remover a los que no lo son; es decir, que la gente se va a tener que aguantar con un mal servidor público que incluso tendrá la oportunidad de reelegirse; por supuesto que la gente no quiere eso, quiere soluciones”. La líder petista expresó que el Partido del Trabajo no será omiso a la voluntad de la gente, por lo tanto, se seguirán impulsando las voces de la gente que ha tenido la confianza en este partido para hablar sobre sus necesidades y estará dando seguimiento para que las iniciativas impulsadas por el PT en el Congreso del Estado sean tomadas en cuenta por las demás expresiones partidistas, “pues el principio rector debe ser siempre el beneficio de la gente”.