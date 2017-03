Propone Xóchitl Ruiz impulsar la participación política en los jóvenes

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

La diputada priísta presentó la iniciativa para adicionar la fracción VII al artículo 83 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.La Comisión de Juventud y Deportes debe impulsar e implementar foros que promuevan la participación política de los jóvenes en el Estado, sin que esto sea con fines partidistas, sentenció la diputada Xóchitl Ruiz González, quien este miércoles presentó, ante el pleno del Congreso del Estado, la iniciativa de reforma para adicionar la fracción VII al artículo 83 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. “Con esta iniciativa, quiero decirles a los jóvenes de Michoacán que esta tribuna les pertenece, que ellos nos importan, que no tengan miedo, que sean decididos y empoderados, para que a través de esto tomen las riendas de su presente y sean arquitectos de su futuro”, manifestó en su exposición de motivos la legisladora, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Ruiz González recordó que la participación política puede definirse como toda actividad de los ciudadanos que está dirigida a intervenir en la designación de los gobernantes o a influir en los mismos con respecto a la política. Sin embargo, la participación política de los jóvenes en México atraviesa por una crisis, ya que de acuerdo con el informe “País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México”, realizado por el antes Instituto Federal Electoral (ahora INE) en 2014, el 52 por ciento de los jóvenes de 18 a 29 años de edad no se identifica con ningún partido político, mientras que la “Encuesta Nacional Sobre Cultura Política de los Jóvenes”, realizada por el Colegio Mexicano A. C. en 2012, estableció que el 96.50 por ciento de los jóvenes en México no participan en partidos políticos, ni en sindicatos; y la “Encuesta Iberoamericana de la Juventud” del 2012, advierte que cerca del 50 por ciento de los jóvenes encuestados no vota por falta de interés y de buenas opciones para elegir. “En México presenciamos un fenómeno que evidencia la antipatía de los jóvenes a las formas tradicionales de participación política, por ello es necesario crear herramientas legales con las cuales las y los jóvenes se identifiquen y regulen su comportamiento”, dijo la congresista tricolor, quien refirió que los jóvenes deben experimentar nuevas maneras de ver, hacer, entender y desarrollar la política y no solo reproducir viejas formas o costumbres en relación al cómo ver la política y la participación de la misma. Es por ello que la adición de la fracción VII al artículo 83 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado estipula que la Comisión de Juventud y Deportes deberá “implementar e impulsar foros que involucren a las diversas instituciones, asociaciones y demás organismos que promueven e incentiven la participación política juvenil”.