Paridad, empoderamiento e igualdad de género son temas fundamentales para el legislativo: Jeovana Alcántar

Congreso condecora al Club Soroptimista Internacional de Uruapan.Temas como el derechos a la igualdad, a la vida libre de violencia, educación, salud, derechos laborales, participación política en condiciones de paridad y el empoderamiento, serán temas de permanente discusión y actualización para el Poder Legislativo, manifestó la diputada Jeovana Alcántar, oradora oficial en la Sesión Solemne en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la cual se entregó la condecoración “Michoacanas por Michoacán” al Club Soroptimista Internacional de Uruapan, Región México A.C. Durante su intervención la parlamentaria expresó que esta celebración es un llamado a reconocer las condiciones de desigualdad en las que han estado y estamos todavía miles de mujeres y niñas en todo el mundo, ejemplo de ello son las cifras del INEGI que revelan 4 de cada 10 mujeres económicamente activas enfrentaron actos de violencia; 35 de cada 100 mujeres casadas o unidas han sufrido violencia extrema a lo largo de su relación; y 5.8 por ciento de las mujeres en Michoacán han padecido violencia extrema en espacios comunitarios. Señaló que por parte de legislativo michoacano en los últimos años ha logrado impulsar reformas y marcos normativos de avanzada con perspectiva de género, tal es el caso de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación; así como la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas. Asimismo, hizo un llamado al Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo a que difundan en el portal del Congreso del Estado, no sólo en español, sino en las lenguas y dialectos que se hablan en Michoacán, y continuar cerrando brechas de discriminación y trabajando con responsabilidad y compromiso en modificar la realidad de las mujeres y niñas en Michoacán. Por su parte, Sílvia Martínez Sandoval, directora del Club Soroptimista Internacional de Uruapan, Región México, A. C. institución condecorada, resaltó que son un grupo de mujeres preocupada por sus homologas de escasos recurso, que no han tenido la oportunidad de desarrollarse en la vida. En estos momentos de crisis económica, inseguridad y violencia hacia la mujer, tratamos de contribuir de manera humilde y desinteresada en apoyo a cerca de 4 mil mujeres y a 4 mil 500 jóvenes a prevenir adicciones con el programa “Vive sin drogas”, formando profesionistas por medio de becas, así como capacitando a las mujeres para enfrentar los retos que la sociedad demanda, precisó. Destacó que empezaran a impulsar programas para combatir el “Tráfico de personas”, “Violencia en el noviazgo”, “Prevención de embarazo en adolescentes” y el “Programa para terminar con la violencia doméstica”, además de la campaña “Intervenir en los sueños de un millón de mujeres y niñas mediante acceso a la educación hasta 2026”. Cabe señalar, que el Club Soroptimista Internacional de Uruapan, Región México A.C. es una institución que ha trabajado de manera permanente en pro de la comunicad de Uruapan y la región, desde el 29 de abril de 1988, teniendo como fundadora Celia Martínez Maldonado; bajo los principios de servicio voluntario para contribuir a elevar el nivel de vida de las niñas y mujeres del municipio de la región. Sociedad que desde hace 28 años ha cristalizado sus acciones, fortaleciendo la cohesión de los esfuerzos colectivos y concentrándose en la calidad de cambio en la vida de la mujer.