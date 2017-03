PAN no aprobará reestructura de la deuda

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Diputados panistas lograron quitar plazo de amortización con el que el Ejecutivo estatal pretendía no pagar deuda y utilizar 3 mil 500 mpd en total opacidad MORELIA, MICH./ JUE-02-MZO-2017/ Pese a que se obtuvieron ciertos logros al modificar algunas partes de la propuesta de reestructura y adquisición de nueva deuda presentada por el Ejecutivo del Estado, la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado no la aprobará dando que no se contempla solucionar los problemas de raíz que tiene Michoacán y que ocasionan déficit en el presupuesto año con año, manifestó el dirigente estatal del PAN, José Manuel Hinojosa Pérez.Refirió que si bien se lograron avances en el proceso gracias al trabajo y a la presión que estuvo ejerciendo el albiazul en los últimos días, la postura de la bancada de ninguna manera puede ser a favor, pues lo que Acción Nacional ha pedido en todo momento es que se tiene que hacer un planteamiento con el que se entre de fondo al tema del déficit presupuestal que atraviesa Michoacán y en mejorar las condiciones del gasto corriente. “De no hacer cambios estructurales en la manera de gastar los recursos públicos, se estará obligando a este gobierno a que en un par de años sea necesario adquirir otro endeudamiento más para la entidad y Michoacán ya no aguanta continuar dentro de este círculo vicioso que ha impedido un despunte de la entidad en muchos aspectos”, señaló el líder del blanquiazul. Por su parte, el coordinador parlamentario, Carlos Quintana Martínez, señaló que desde el primer momento se tomó la decisión conjunta con la dirigencia estatal de actuar con responsabilidad, pues lo que está en juego no es cualquier cosa, se trata de la situación financiera que vivirá el estado, por lo cual era imposible avalar una propuesta como la de Silvano Aureoles y pese a que hubo correcciones, no es posible aceptar este esquema que vuelve a ser sólo un ‘mejoralito’. Consideró que se logró algo importante, ya que fue suprimido el plazo de amortización de 75 meses que planteaba el Ejecutivo estatal, con el que el actual gobierno perredista quedaría eximido de hace pagos por esta deuda, ya que se contemplaba que por más de 6 años no se haría, lo cual era muy grave pues pretendían disponer de ese recurso de casi 3 mil 500 millones de pesos con total opacidad. “Aun cuando se tuvieron logros de impacto al cambiar las condiciones de la iniciativa del gobierno que sólo pretendían hundir más al estado y se consiguió que fuera eliminada casi de manera total la garantía de pronto pago y fondo de reserva, con lo que se reduce en un 32 por ciento el monto de la propuesta inicial, ya que no tendrá que ser adquirida la nueva deuda de cerca de 9 mil millones de pesos, no se llegó a un resultado óptimo que permita a Michoacán salir del bache financiero en el que se encuentra”, expuso el coordinador de los legisladores albiazules. Asimismo, Hinojosa Pérez reconoció el trabajo que a través de los diputados Miguel Ángel Villegas Soto, Carlos Quintana Martínez y Eduardo García Chavira se desarrolló en comisiones, pues también se logró reducir el tiempo de duración de la deuda que la propuesta inicial contemplaba de 25 años, ya que ahora se establece que son 20 años. Finalmente, el líder panista manifestó su desacuerdo en el pago desproporcionado que recibirá del despacho que está desarrollando el plan de reestructura por concepto de honorarios, ya que recibirá la cantidad de 121 millones de pesos, recursos que pudieran ser destinados a acciones que promuevan el desarrollo en la entidad.