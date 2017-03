Niños que viven en la cárcel tendrán condiciones dignas de vida: PAN

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Pleno aprobará la iniciativa presentada por la diputada Andrea Villanueva que favorece la calidad de vida de los niños que están en penales michoacanos MORELIA, MICH./ MIE-29-MZO-2017/ Dado que para el Partido Acción Nacional la dignidad de la persona humana es uno de los pilares que sostienen esta institución, la iniciativa presentada por la diputada Andrea Villanueva Cano mediante la cual se busca dar a los niños que viven en las cárceles con sus madres una mejor condición de vida para que pueda desarrollarse de manera integral, es una prioridad para este instituto político, aseguró el dirigente estatal, José Manuel Hinojosa Pérez.Refirió que es lamentable que no exista a nivel nacional ninguna legislación que obligue a las autoridades a destinar recursos suficientes para la manutención de estos infantes, por lo que era urgente hacer un planteamiento de este tipo, a la vez que reconoció la voluntad de los legisladores de otras expresiones políticas que también avalarán esta sentida propuesta. Por su parte, Andrea Villanueva refirió que esta acción hará historia en el país, ya que Michoacán será la primer entidad que legislará en esta materia reconociendo en el Estado la obligación exclusiva de garantizar a los pequeños que viven con sus madres en las cárceles, la oportunidad de crecer en un entorno más digno con protección y atención. “Será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia la instancia encargada de levantar censo de las madres y los pequeños que están con ellas en los Centros penitenciarios para entonces dotar los recursos necesarios a estos espacios a fin de que tengan la posibilidad de brindar atención pediátrica y medicamentos; alimentos suficientes y acordes a las etapas de desarrollo; estimulación temprana, así como la construcción de espacios idóneos para su sana recreación”, detalló. Villanueva Cano explicó que a partir de que entre en vigor esta nueva legislación, el DIF deberá concertar con los Directores de los Centros de Reinserción Social el presupuesto suficiente para dar atención integral a los pequeños y para el 2018, Gobierno del Estado deberá hacer las previsiones presupuestarias para la implementación de programas especiales que brinden atención integral a las niñas y los niños que viven con sus madres en las cárceles.José Manuel Hinojosa Pérez, presidente estatal del PAN pugnó para que el Ayuntamiento de Morelia actúe con transparencia y rinda cuentas ya que resulta preocupante la falta de claridad en la ejecución de las obras que lleva a cabo, particularmente en la construcción del Parque Lineal del Río Chiquito, proyecto del cual no se tiene información pese a las solicitudes que por todas las vías institucionales han sido interpuestas por parte de nuestro regidor por Morelia, así como de otros ciudadanos. Por su parte, el regidor panista, Benjamín Farfán Reyes, apuntó que desde la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Municipal se han recibido muchas inquietudes ciudadanas y de asociaciones civiles en referencia con lo que se está haciendo en el Río Chiquito, “nos encontramos con que un metro cuadrado de construcción con acabados de lujo en zonas exclusivas está costando aproximadamente 35 mil pesos y llama mucha la atención los 68 mil pesos que nos están diciendo que va a costa cada metro del parque lineal”. Es lamentable que pese a que se solicitó a través del Cabildo de Morelia la información sobre el Proyecto Ejecutivo en el que deben estar datos sobre temas técnicos, financieros y avances programáticos, a la fecha no han entregado nada, ya se han agotado todas las instancias institucionales para pedir a la Administración que se entregue el proyecto y lo que entregaron son 12 hojas que dicen que son el Proyecto Ejecutivo, mismo que costó 7 millones de pesos. Finalmente, Farfán Reyes señaló que es necesario conocer los alcances programáticos y financieros de esta obra, así como el contrato con la empresa que está desarrollando el proyecto para saber sobre los alcances y términos ya que tuvo que haber sido concluida el 31 de diciembre del 2016.