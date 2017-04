Necesario despolitizar a la ASM para que alcance su autonomía: Yarabí Ávila

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

La diputada Yarabí Ávida hizo un llamado a separar los partidos políticos de la Auditoría Superior de Michoacán, para que el órgano fiscalizador sea autónomo, porque sólo así se estará hablando de una verdadera transparencia. En este sentido destacó el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso del Estado para realizar una reingeniería a la ASM, mandato que aceptó José Luis López Salgado, auditor superior para llevar a cabo la transformación del órgano técnico. Lo anterior, durante su participación en la Jornada de Capacitación del Grupo Regional Dos de la ASOFIS A.C. y la 5ta. Reunión Regional Ordinaria; en la que estuvieron presentes Silvano Aureoles, Gobernador del Estado, Pascual Sigala Páez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Adriana Hernández, diputada Presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo; Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación y Presidente la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (Asofis); Marco Antonio Flores Negrete, Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado; José Luis López Salgado, titular de la ASM; así como los diputados Macarena Chávez, Juan Pablo Puebla, integrantes de la Comisión Inspectora de la ASM; Manuel López Meléndez, Juanita Noemí Ramírez Bravo, Raúl Prieto y Juan Figueroa. La diputada destacó que luego de que fueron aprobados los dictámenes que contienen el análisis de las Cuentas Públicas de la Hacienda Estatal y municipales del ejercicio fiscal 2015, los cuales reflejaban la carencia de información conforme a la legislación contable y financiera vigente, destacando que no se presentaron en apego a la ley y no reflejan razonablemente la situación financiera de la hacienda estatal y municipales. Por primera vez en el tema, se hicieron una serie de recomendaciones para realizar una reingeniería integral que permita contar con un órgano fiscalizador de vanguardia. Asimismo, reconoció el trabajo del personal de la ASM, que a pesar de las carencias han sabido salir adelante con un trabajo ético, a aquellos que laboran sin caer en actos de corrupción; sin embargo, destacó que se requiere trabajar de manera coordinada para dignificar su trabajo, además de cubrir las necesidades, como la ausencia de las Normas internacionales de Fiscalización del Sector Público y de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que son el marco de referencia internacional fiscalizadora. Por su parte, López Salgado, Auditor Superior de Michoacán aceptó la instrucción de los parlamentarios de implementar la reingeniería y reestructura administrativa de la ASM. Destacó que actualmente existen grandes retos, el Sistema Nacional Anticorrupción ha generado altas expectativas en la sociedad, no será fácil luchar con el esquema que esta íntimamente ligado con la impunidad, alcanzar los objetivos implica transitar a una verdadera autonomía del órgano fiscalizador, del establecimiento de un servicio civil de carrera que garantice la implementación de las áreas de investigación y sustanciación del órgano técnico. Finalmente, reconoció la importancia de contar con un Punto de Acuerdo como el aprobado por el Pleno del Congreso, en donde se nota la preocupación de los diputados por fortalecer a la ASM. Refrendó su colaboración y aceptación de la reingeniería de la Auditoria Superior de Michoacán que vendrá a constituir el pilar fundamental del brazo fiscalizador del Congreso del Estado.